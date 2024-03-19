"Рекордная победа" на выборах: Путин создал условия для длительной оккупации Украины, — ISW

Аналитики утверждают, что президент РФ пытается создать информационные условия для оправдания длительного вторжения под видом "защиты" гражданских лиц на временно оккупированных украинских территориях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пытается использовать "рекордную явку" избирателей и свою так называемую победу, чтобы создать информационные условия для затяжной войны в Украине. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 18 марта.

Аналитики отмечают, что в понедельник, 18 марта, российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что Путин победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов.

Кроме этого, глава ЦИК России Элла Памфилова утверждает, что на выборах в РФ была рекордная явка избирателей — 77,44%. Ранее в ЦИК заявляли, что на президентских выборах в России в 2018 году явка избирателей составила 67,47%, а Путин победил, набрав 76,67% голосов.

Российский президент и высокопоставленные чиновники утверждали, что рекордная явка избирателей и высокая "общественная поддержка" Путина продемонстрировали единство России и доверие к нему.

Выборы на ТОТ

По данным избирательной комиссии, глава России набрал от 88,12% до 95,23% голосов во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Аналитики считают, что российские оккупационные чиновники, вероятно, сфальсифицировали "рекордно высокую поддержку" Путина на ВОТ Украины. Также они, вероятно, принуждали украинских граждан участвовать в выборах, которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских войск, которые действовали на территории оккупированной Украины.

Позже Путин заявил, что он не ожидал таких высоких результатов выборов на соответствующих территориях, и что результаты демонстрируют, что люди "благодарны за защиту России".

Эксперты предполагают, что, вероятно, Путин продолжает пытаться создать информационные условия для оправдания длительной войны и оккупации Украины под видом "защиты" гражданских лиц в оккупированной Украине, которым на самом деле "угрожает только российское вторжение".

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что мобилизационные мероприятия в РФ не останавливались, но теперь стоит ожидать "новой волны мобилизации" после победы Путина на выборах.

Отметим, 18 марта пресс-секретарь немецкого правительства Кристиане Гофман заявила, что Германия не признает легитимной победу действующего президента Владимира Путина. По ее словам, выборы в РФ были "ни свободными, ни честными", а избирательная кампания характеризовалась "атмосферой запугивания". Гофман сообщила, что канцлер Олаф Шольц Путина не приветствовал.