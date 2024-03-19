Пытались разобрать: под Херсоном в руках мужчин сдетонировал FPV-дрон, есть жертвы (фото)

По словам начальника областной администрации Александра Прокудина, трое мужчин обнаружили взрывоопасный предмет во дворе, после чего захотели его изучить. В ГСЧС напомнили, как себя нужно вести с найденными неизвестными объектами.

Трое жителей населенного пункта Львово в Бериславском районе Херсонской области погибли от взрывоопасного предмета, который нашли на улице и принесли домой. Об этом в своем Telegram-канале написал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, речь идет про мужчин 45, 55 и 67 лет, которые проживали в селе Львово. Накануне они нашли во дворе FPV-дрон, который решили забрать с собой и более детально рассмотреть его уже дома.

Когда мужчины начали его разбирать, то боеприпас сдетонировал, что привело в результате к трагическим последствиям.

"Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу. Мои соболезнования родным и близким. Призываю быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы. Отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию", — написал Александр Прокудин.

В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва Фото: Скриншот

Опасность вражеских снарядов: предупреждение от ГСЧС

В Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили, что с наступлением весны и потепления люди, в частности дети, больше проводят время на улице. Стоит при этом помнить, что минная опасность никуда не делась.

В большей степени это касается мест, где велись боевые действия или фиксируются атаки кассетными боеприпасами. Необходимо проговорить с детьми места, где можно случайно наткнуться на такие снаряды.

"Также взрывоопасные предметы могут прятать внутри различных вещей, в частности в брошенных на улице коробках, пакетах и даже игрушках. Научите малышей не подходить к таким предметам и не касаться их!" — говорится в сообщении.

В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва Фото: ГСЧС В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва Фото: ГСЧС В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва Фото: ГСЧС В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва Фото: ГСЧС В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва Фото: ГСЧС

Напомним, 16 марта сообщалось, что в Винницкой области нашли боевую часть ракеты Х-101, которая могла пролежать в лесу не менее месяца. Спасатели подчеркнули, что часть российской ракеты лежала в лесополосе и несла угрозу окружающим. Последний раз ВС РФ применяли крылатые ракеты Х-101 для ударов по Украине в середине февраля 2024 года.

14 февраля сообщалось, что в Харьковской области взрывотехники выявили минное поле рядом с важными объектами. По данным полиции, российские оккупанты заминировали критическую инфраструктуру в Изюмском районе. Специалисты сразу же начали обезвреживать снаряды.