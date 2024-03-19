Милан-2024: Индия собрала на одни учения РФ, Иран и США

Каждая из стран имела свои боевые корабли, которые выполняли задачи по одну сторону баррикад. Для Индии это является символом того, что они сотрудничают со всеми странами.

В Бенгальском заливе состоялись учения Милан-2024, которые объединили между собой США, Иран и Россию во главе с Индией. Они проходили при участии Военно-морских сил. Об этом сообщает The War Zone.

В прошлом месяце состоялись важные учения для Военно-морских сил Индии, потому что они впервые развернули два оперативных авианосца с самолетами, что свидетельствует о росте амбиций ВМС страны. Учения "Милан" проводятся раз в два года с 1995 года. Если раньше они имели региональный характер, то сейчас превратились в событие международного характера. Целью учений называют "товарищество, сплоченность и сотрудничество".

INS Vikrant — первый построенный и разработанный авианосец в Индии Фото: Angad Singh

Всего в учениях приняли участие 51 военно-морская делегация, 16 иностранных кораблей и один патрульный самолет из Франции. Особенностью маневров является то, что по одну сторону оказались боевые корабли США — эсминец USS Halsey, Ирана — фрегат IRIS Dena и РФ выставила сразу несколько кораблей — крейсер "Варяг", эсминец "Маршал Шапошников" и "Борис Чиликин" и танкер класса "Борис Бутома".

Однако такой факт авторы называют стремление Индии иметь широкое сотрудничество и воспринимать все государства как партнеров, независимо от разной внешней политики. Сами учения длились девять дней в Висакхапатнаме. Они включали спортивные и культурные мероприятия на берегу, а также парад в городе, чтобы продемонстрировать дружелюбие. Самая важная часть проходила в море, где Индия впервые вывела два авианосца INS Vikramaditya и INS Vikrant. Последний был разработан и построен в Индии.

Американский эсминец USS Halsey Фото: Angad Singh

Военно-морские силы Индии также представили совместную спутниковую сеть связи во время учений под названием NISHAR (Network for Information SHARing). Терминалы связи были распределены между всеми участниками, чтобы лучше координировать операции.

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