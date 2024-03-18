Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус

Флот "зеленой воды": в Индии высмеяли возможности военно-морских сил Китая (карта)

Корабли Военно-морских сил НОАК
Фото: topwar.ru | Корабли Военно-морских сил НОАК

Индийские военные эксперты обратили внимание на одну деталь — китайские корабли в основном действовали в домашних условиях. Поэтому флот НОАК лишь на пути к тому, чтобы стать эффективной силой в открытом океане.

Related video

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) насчитывает 340 боевых кораблей. Несмотря на огромную мощь в количественном отношении китайский военный флот получил ярлык "зеленоводного флота", поскольку корабли фактически всегда действовали в домашних условиях. Об этом говорится в материале The Eurasian Times.

Индийские эксперты скептически отзываются о потенциале ВМС НОАК и считают, что китайский флот лишь на пути к тому, чтобы стать флотом "голубой воды", который способен эффективно действовать на большом расстоянии от дома.

В материале отмечено, что в сфере военно-морского превосходства сравнение между ВМС Индии и ВМС НОАК часто сводится к количеству боевых кораблей. Однако если китайская армада насчитывает более 340 боевых кораблей, то военно-морская мощь Индии заключается не только в количестве, но и в ее растущих возможностях в "голубых водах", что контрастирует с возможностями Китая.

Однако, опираясь на амбициозные проекты кораблестроения, Китай стремится к 2050 году превратиться в настоящий "голубой" флот, о чем говорится в его "Белой книге по обороне 2019 года". С расширением морских интересов Китай ускоряет переход к "защите дальних морей", подчеркивая необходимость обеспечения безопасности стратегических морских линий коммуникаций.

Важно
Китайский авианосец Liaoning прошел модернизацию: какие теперь возможности у корабля
Китайский авианосец Liaoning прошел модернизацию: какие теперь возможности у корабля

Между тем по мере того как Китай расширяет свое морское присутствие на запад, Индия становится ключевым игроком в Индо-Тихоокеанском регионе, считают индийские эксперты. В свою очередь признавая военно-морскую мощь Индии и ее стратегическое географическое положение, Китай пока воздерживается от прямых столкновений на море. Однако создание Китаем зарубежных баз, в том числе на Мальдивах, вызывает обеспокоенность в Нью-Дели.

В ответ на это Индия наращивает свое собственное присутствие на море. Планы по строительству военно-морской авиабазы на островах Лакшадвип свидетельствуют об активном подходе Индии к созданию противовеса влиянию Китая в регионе Индийского океана.

Fullscreen

Кроме того, Индия укрепляет военные объекты на Андаманских и Никобарских островах, стратегически расположенных в устье Малаккского пролива — важнейшем пункте, препятствующем военно-морской деятельности Китая.

Андаманские острова Fullscreen
Андаманские острова
Никобарские острова Fullscreen
Никобарские острова

Значение этих шагов выходит за рамки территориальной обороны. Эксперты подчеркивают, что контролируя жизненно важные морские пути, такие как Бенгальский залив и ключевые каналы, Индия стремится защитить не только свои собственные интересы, но и интересы международной торговли, проходящей через эти воды.

Напомним, китайские инженеры создали новейшие датчики обнаружения подводных лодок и оснастили ими субмарины НОАК. В связи с этим журналисты The Wall Street Journal отметили, что возможности подводного обнаружения китайских подлодок изменили баланс сил в конкурентном противостоянии с подводным флотом США — это означает окончание эры доминирования американцев.