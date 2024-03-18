Флот "зеленой воды": в Индии высмеяли возможности военно-морских сил Китая (карта)

Индийские военные эксперты обратили внимание на одну деталь — китайские корабли в основном действовали в домашних условиях. Поэтому флот НОАК лишь на пути к тому, чтобы стать эффективной силой в открытом океане.

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Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) насчитывает 340 боевых кораблей. Несмотря на огромную мощь в количественном отношении китайский военный флот получил ярлык "зеленоводного флота", поскольку корабли фактически всегда действовали в домашних условиях. Об этом говорится в материале The Eurasian Times.

Индийские эксперты скептически отзываются о потенциале ВМС НОАК и считают, что китайский флот лишь на пути к тому, чтобы стать флотом "голубой воды", который способен эффективно действовать на большом расстоянии от дома.

В материале отмечено, что в сфере военно-морского превосходства сравнение между ВМС Индии и ВМС НОАК часто сводится к количеству боевых кораблей. Однако если китайская армада насчитывает более 340 боевых кораблей, то военно-морская мощь Индии заключается не только в количестве, но и в ее растущих возможностях в "голубых водах", что контрастирует с возможностями Китая.

Однако, опираясь на амбициозные проекты кораблестроения, Китай стремится к 2050 году превратиться в настоящий "голубой" флот, о чем говорится в его "Белой книге по обороне 2019 года". С расширением морских интересов Китай ускоряет переход к "защите дальних морей", подчеркивая необходимость обеспечения безопасности стратегических морских линий коммуникаций.

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Между тем по мере того как Китай расширяет свое морское присутствие на запад, Индия становится ключевым игроком в Индо-Тихоокеанском регионе, считают индийские эксперты. В свою очередь признавая военно-морскую мощь Индии и ее стратегическое географическое положение, Китай пока воздерживается от прямых столкновений на море. Однако создание Китаем зарубежных баз, в том числе на Мальдивах, вызывает обеспокоенность в Нью-Дели.

В ответ на это Индия наращивает свое собственное присутствие на море. Планы по строительству военно-морской авиабазы на островах Лакшадвип свидетельствуют об активном подходе Индии к созданию противовеса влиянию Китая в регионе Индийского океана.

Кроме того, Индия укрепляет военные объекты на Андаманских и Никобарских островах, стратегически расположенных в устье Малаккского пролива — важнейшем пункте, препятствующем военно-морской деятельности Китая.

Андаманские острова Никобарские острова

Значение этих шагов выходит за рамки территориальной обороны. Эксперты подчеркивают, что контролируя жизненно важные морские пути, такие как Бенгальский залив и ключевые каналы, Индия стремится защитить не только свои собственные интересы, но и интересы международной торговли, проходящей через эти воды.

Напомним, китайские инженеры создали новейшие датчики обнаружения подводных лодок и оснастили ими субмарины НОАК. В связи с этим журналисты The Wall Street Journal отметили, что возможности подводного обнаружения китайских подлодок изменили баланс сил в конкурентном противостоянии с подводным флотом США — это означает окончание эры доминирования американцев.