Серьезные изменения политики: Япония планирует поставлять на экспорт истребители 6 поколения

Истребитель Mitsubishi F-X смогут продавать странам, с которыми Япония имеет оборонные соглашения, но кроме стран, где идут боевые действия.

Япония совместно с Великобританией и Италией разрабатывают истребитель 6 поколения по проекту Tempest. Токио не исключает возможности экспорта самолетов другим странам. Об этом сообщает Defense News.

В Японии изменили стратегию безопасности и смягчили строгие послевоенные правила экспорта вооружений. Так они уже передали ракеты Patriot в США, радары в Филиппины. А в проекте разработки истребителя Tempest Япония совместно участвует с британцами и итальянцами.

Истребитель 6 поколения в Японии называют Mitsubishi F-X, который должен стать в строй до 2035 года. Воздушные силы самообороны Японии планируют ими заменить устаревшие самолеты F-2. Планы разрешать поставлять самолеты на экспорт знаменуют последний пересмотр японских правил поставок оружия в декабре 2022 года. Премьер-министр Фумио Кисида заявил во время слушаний в парламенте, что ограничение экспорта будет препятствовать плану модернизации самолетов страны и помешает успеху международной совместной программы развития. Также экспорт положительно повлияет на развитие оборонной промышленности Японии.

Решение о поставках F-X в другие страны потребует одобрения Кабмина. Но самолеты смогут поставлять только в те страны, которые имеют оборонные соглашения с Японией. Запрет поставлять в страны, где продолжаются боевые действия, сохранятся. Сейчас ожидается, что правительство утвердит изменения позже в этом месяце.

Оппозиция власти считает, что смягчение правил экспорта истребителей противоречит пацифистской позиции Японии и вызывает тревогу относительно перехода на торговлю оружием.

Напомним, 14 декабря СМИ назвали новые детали разработки истребителя Tempest.

12 сентября Mitsubishi, BAE Systems и Leonardo согласовали дальнейшую разработку истребителя 6 поколения.