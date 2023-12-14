Поставки с 2035 года: новые детали совместной разработки истребителя Tempest

Стороны договорились, что в Британии будет расположена штаб-квартира, которую возглавит японец. Новейший самолет начнут активно разрабатывать через два года.

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Италия, Япония и Соединенное Королевство подписали новый договор о развитии программы истребителя 6 поколения GCAP. Теперь его должны утвердить избранные представители. Об этом сообщает Breaking Defense.

Global Combat Air Programme (GCAP) или Tempest — это совместная разработка истребителя 6 поколения. Страны продолжают развитие программы и недавно было решено, что штаб-квартира будет находиться в Великобритании. Японец станет генеральным директором, а итальянец возглавит совместную бизнес-структуру. В целом планируется, что руководство каждой структуры будет меняться в пределах ротации.

Фаза разработки начнется в 2025 году, а с 2035 года должны начаться поставки истребителя.

"Штаб-квартира в Великобритании также будет видеть, как мы совместно и быстро принимаем важные решения, работая с нашими близкими партнерами Италией и Японией, а также с нашими впечатляющими оборонными предприятиями, чтобы создать выдающийся самолет", — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Не исключено, что к Великобритании, Италии и Японии может присоединиться другая страна. В частности издание называет Саудовскую Аравию, но против этого выступает Токио.

Сейчас в Европе существует два проекта истребителей 6 поколения: GCAP — Япония, Италия и Соединенное Королевство и FCAS — Франция, Германия, Испания и Бельгия. Кроме этого Швеция также хочет получить свой самолет, они могут как присоединиться к имеющимся проектам, так и создавать самолет собственными силами. Проект FCAS отстает от GCAP минимум на 5 лет.

Напомним, 12 сентября Mitsubishi, BAE Systems и Leonardo согласовали дальнейшую разработку истребителя 6 поколения.

18 августа СМИ писали, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к программе разработки Tempest.