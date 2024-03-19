КНДР провели учебные стрельбы из 600-мм реактивных установок, — Reuters (видео)

Ким Чен Ын заявил, что реактивные установки нужно модернизировать, чтобы они стали более дальнобойными. В условиях войны они будут иметь стратегическую важность.

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал учения артиллерийских подразделений с применением сверхкрупных РСЗО KN-25 калибром 600-мм. Об этом сообщает Reuters.

Учения северокорейской армии состоялось в западных регионах КНДР. Ким Чен Ын руководил учениями в понедельник, 18 марта. Они были направлены на проверку "реальных боевых возможностей" и улучшение боевого духа операторов. Также были стрельбы реактивных систем залпового огня калибром 600-мм. Их дальность стрельбы может достигать до 400 км. Впервые огонь велся залпом.

Фото: KCNA

Тренировки также включали имитацию стрельбы с воздушным подрывом снаряда на заданной высоте над целью.

"Армия в полной мере продемонстрировала свою превосходную артиллерийскую меткость, а также оперативную и полную боевую готовность", — заявили в государственных СМИ КНДР.

Ким Чен Ын призвал модернизировать и увеличить дальность артиллерийских систем, потому что 600-мм РСЗО будет иметь стратегическую задачу при подготовке к войне.

Фото: KCNA

"Разрушительные наступательные средства, которыми обладает наша армия, должны более тщательно выполнять свои миссии по блокированию и подавлению возможности войны с постоянной совершенной готовностью разрушить капитал противника и структуру его военных сил", — заявил Ким Чен Ын.

Пхеньян изменил десятилетия своей политики в отношении Южной Кореи, потому что они объявили их враждебным государством и исключил мирное объединение. В Южной Корее министр обороны Шин Вон Сик заявил, что если Пхеньян выпустит большое количество ракет из этих установок, то будет война.

Фото: KCNA

Напомним, в Южной Корее сделают новую версию легкого самолета FA-50 с новыми ракетами и улучшенными характеристиками.

5 марта СМИ писали, что США и Южная Корея будут проводить учения, которые могут разозлить Ким Чен Ына.