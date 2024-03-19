Бригады должны сами искать уклонистов: в "Азове" предложили "ускорить" мобилизацию

Замкомандира бригады Сергей Цисарук отметил, что, учитывая уровень подготовки, опыт и оснащение некоторых подразделений, еженедельно можно мобилизовать по 100 здоровых мужчин. Привлечение боевых офицеров к процессу предотвратит любые коррупционные риски.

Замкомандира бригады "Азов" Сергей Цисарук предложил новый метод "ускорения" мобилизации. В своем аккаунте в соцсети X он заявил, что бойцы сами должны искать граждан, которые уклоняются от мобилизации.

По его словам, бригада должна получать списки уклонистов от ТЦК и самостоятельно заниматься поиском уклонистов. Это, по мнению Цисарука, значительно повысит эффективность процесса мобилизации, так как бойцы бригады заинтересованы в увеличении численности и не будут поддаваться на взятки.

"Если эту задачу поставить бригадной роте разведки, то с уровнем подготовки, опытом и оснащения которое у них есть будет где-то сотня в неделю, и это будут не те старые деды которых сейчас привозят, а отборные воины которые все это время убегали от раненых ветеранов которые служат в ТЦК", — пишет Цисарук.

Напомним, что председатель СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в основе закона о мобилизации должен быть заложен принцип справедливости: те, кто сейчас на фронте, нуждаются в отдыхе.

Также сообщалось, что в Раде рассказали, запретят ли уклонистам управлять автомобилями.