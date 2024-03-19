Потери растут: в разведке Британии рассказали, как Кремль пытается сохранить остатки ЧФ РФ

По информации аналитиков, 17 марта министр вражеского оборонного ведомства Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Крыму. Там он обсудил с командованием способы, как можно обезопасить корабли от атак.

Украине удалось провести десятки успешных операций в Черном море, в результате чего россияне потеряли колоссальное количество кораблей. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 19 марта рассказали, что планирует с этим решать Кремль.

По данным аналитиков, 17 марта министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота, который расположен в Крыму. Связана эта поездка может быть с продолжающимися ударами и потерями оккупантов.

"Шойгу получил обновленную информацию об операциях Украины и обсудил действия российских военно-морских сил в регионе. По данным Министерства обороны РФ, он объявил о новых мерах по снижению угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов и беспилотных надводных аппаратов", — говорится в сообщении.

Отдельно британские аналитики говорят, что россияне уделили особое внимание проведению ежедневных учений. Это так называемая подготовка к оперативной борьбе с вооружением, которое угрожает кораблям как днем, так и ночью.

Министр обороны также считает, что дополнительное крупнокалиберное оружие на кораблях значительно усилит их защиту. На какие судна его собираются в ближайшее время установить — не сообщается.

"Российский флот, скорее всего, прибегнул к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы возрастает. Поскольку Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии, российское Минобороны было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море", — подытожили в британской разведке.

В британской разведке рассказали, как россияне пытаются сохранить остатки Черноморского флота Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 18 марта аналитики из ISW рассказали, что РФ хочет усилить безопасность Черноморского флота. Это может быть одной из причин кадровых перестановок. Отмечается, что министр вражеского оборонного ведомства Сергей Шойгу хочет приписать все заслуги себе, если корабли перестанут "страдать" от украинских ударов. В ином случае он обвинит новое командование.