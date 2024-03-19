США продолжают искать возможности для бесперебойной помощи Украине, — глава Пентагона

По словам Остина, помогать Киеву нужно, чтобы ВСУ продолжали совершать новые атаки.

Коалиция стран Запада для оказания помощи Украине продолжает становиться все крепче. Соединенные Штаты продолжают искать возможность постоянной поставки помощи Украине. Об этом во время заседания в формате "Рамштайн" заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, украинский народ не может зря тратить время, и партнеры не должны этого допустить. Поэтому сейчас основная задача — найти возможные способы для обеспечения бесперебойной помощи Украине в соответствии со всеми имеющимися возможностями.

Также глава Пентагона добавил, что такой шаг поможет Украине в осуществлении очередных атак для долгосрочной безопасности.

"У нас сегодня уже состоялась встреча руководства Эстонии, Дании, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши. Лидеры этих стран согласились присоединиться к коалиции мощностей", — отметил Остин.

Руководитель Пентагона добавил, что на встрече речь шла о вопросах дронов, военных учений и процесса организации оборонной промышленности. Остин убежден, что в течение последних недель коалиции удалось достичь прогресса. Поэтому в дальнейшем такая совместная работа продолжится, чтобы идентифицировать пробелы, гарантировать финансирование для наиболее важных участков для помощи Украине.

Напомним, что сегодня, 19 марта, состоится заседание 20-й группы по вопросам Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На нем глава Пентагона Ллойд Остин будет пытаться убедить партнеров в Европе, что Белый дом все еще предан поддержке Киеву.

Напомним, что 19 февраля глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что в случае проигрыша Украины НАТО придется воевать с Россией.