"Враг пытается накапливать и атаковать": почему ВСУ не проводят масштабных операций, — офицер

По словам Ивана Тимочко, у россиян, возможно, была проведена ротация. Поэтому снизилась интенсивность вражеских атак. Сейчас они пытаются изучить линию фронта и приспособиться к нынешним условиям.

Украинские военные не проводят масштабных операций из-за обстановки на фронте. При этом количество вражеских атак также снизилось. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко "24 каналу".

По его словам, для украинских военных не имеет значения, атакуют ли россияне 5 раз по 10 человек, или же проводят один массированный штурм с привлечением двух-трех рот в пределах 300 солдат. В любом случае надо обороняться.

"Враг пытается накапливать и атаковать, накапливать и атаковать. Если и находимся в активной обороне, все равно больших масштабных военных операций Вооруженные Силы на данном этапе не проводят. Это связано со многими факторами, но такая ситуация на линии фронта", – заявил Иван Тимочко.

Также военный заявил, что у россиян, возможно, была проведена ротация. Поэтому снизилась интенсивность вражеских атак. Сейчас они пытаются изучить линию фронта и приспособиться к нынешним условиям с учетом средств поражения, которые есть у ВС РФ и ВСУ. Только после этого россияне пробуют атаковать.

Тимочко заявил, что меньшее количество вражеских атак может быть связано с операцией Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" в Белгородской и Курской областях РФ.

"С другой стороны, они ведут себя автономно. И замысел у них другой, чем те события и цель, которые происходят по так называемой классической линии фронта крайних полгода", – сказал Тимочко.

Иван Тимочко о ситуации на фронте (смотреть с 25 минуты)

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Также сообщалось, что поставки оружия ВСУ профинансируют за счет прибыли от замороженных активов РФ. По информации СМИ, получать прибыль от замороженных российских активов при решении всех вопросов Украина начнет с июля этого года. Законодатели Евросоюза уже готовят соответствующий документ.