По словам представителя Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, российский президент готовился к войне с Североатлантическим альянсом, но пропустил наступление совершенно с другого направления.

В прошлые два раза российские волонтеры осуществляли рейды на территорию РФ. В настоящее время они вооружены тяжелой бронетехникой и артиллерией. Бойцы захватили опорные пункты и удерживают их в Курске и Белгородской областях, что свидетельствует о проведении крупномасштабной операции. Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, что россияне пытаются противодействовать их действиям, привлекая авиацию и военные подразделения, которые дислоцируются в Белгородской и Курской областях.

Военные отметили, что за две – три недели до начала операции, организуемой добровольцами в России, Владимир Путин образовал два отдельных военных округа у Балтийского побережья – Ленинградский и Московский.

Лидер России стремился усовершенствовать имеющиеся вооруженные силы и средства с целью обеспечения более эффективной связи между различными подразделениями, чтобы гарантировать возможность отражения потенциальной угрозы со стороны стран НАТО.

Президент России готовился к возможному конфликту с НАТО, но не учел угрозу с другого направления, где до этого проводились вражеские действия. Именно поэтому появилась вероятность боевых действий в Курске и Белгородской областях. Как гласит поговорка, "Хочешь что-то спрятать — поставь перед глазами". Путин настолько ярко "нарисовал" сценарий конфликта с НАТО, что даже его спецслужбы не заметили скрытую угрозу, развивав

"Это очень мощная, интересная и в стратегическом плане просчитанная полномасштабная военная операция, которая на данном этапе является удачной. Она действительно обдуманная и организованная. Этого никто не отрицает. Насколько это для Путина важно? В своих выступлениях он рассказывает, как они будут уничтожать добровольцев, как будут их побеждать. Если бы он их не воспринимал серьезной угрозой, упоминания о них бы не было. И под выборы это прекрасный удар по российскому самолюбию", – подчеркнул Тимочко.

Напомним, что 12 марта российские добровольцы прорвали границу в Курской и Белгородской областях. 18 марта начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что бойцы РДК будут продолжать боевые действия на территории РФ и не будут останавливаться.

В этот же день в СМИ рассказали, что российские добровольцы находятся в нескольких километрах от ядерного хранилища. По информации российских источников, ядерного оружия на объекте якобы нет.