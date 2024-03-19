Прибыли по визам туристов: РФ завербовала на войну против Украины 2000 непальцев, — СМИ

По данным журналистов, в настоящее время правительство Непала обеспокоено критичностью ситуации и принимает соответствующие меры.

Россия завербовала приблизительно 2000 непальских мужчин для участия в боевых действиях против Украины. Значительное количество из них стремится вернуться из-за неприемлемых условий, с которыми им приходится сталкиваться в рядах оккупационных сил. Об этом сообщает издание SkyNews.

"Цифра в 2000 человек, призванных в российскую армию, основывается на показаниях вернувшихся солдат, а также на данных российской иммиграции", — сообщает издание.

Эта информация также была сопоставлена с оценками, предоставленными активистами кампании, которые оказывают поддержку семьям тех, кто все еще находится на службе или погиб.

В частности, многие непальцы утверждают, что им выдавали студенческие или туристические визы для въезда в Россию.

В настоящее время правительство Непала обеспокоено серьезностью ситуации и принимает необходимые меры в ответ.

Напомним, 11 февраля агентство CNN сообщило, что РФ завербовала почти 15 000 непальцев для участия в войне против Украины. Многие из них вернулись травмированными, а некоторые так и не вернулись. Па данным журналистов, им обещали зарплату не менее 2000 долларов в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта.

При этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов 12 февраля отметил, что цифру в 15 тысяч проверить сложно, однако материал CNN показывает, насколько масштабной является проблема вербовки Россией наемников.