КНДР испытала сверхкрупные РСЗО: оружие могут передать России, — Bloomberg

По словам журналистов, Пхеньян мог испытать ракеты семейства КН-25. Такое оружие имеет дальность действия около 380 километров и впервые было испытано в 2019 году.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын курировал испытания сверхтяжелых систем залпового огня. Они могут доставлять даже ядерное оружие. Предполагается, что это может быть финальная демонстрация перед отправкой в РФ. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, 600-миллиметровые ракеты были выпущены из шести пусковых установок. Возможно, речь идет о ракетах малой дальности КН-25 из того же семейства оружия, которое Пхеньян уже передавал Москве.

Как рассказал министр обороны Южной Кореи шин Вон-сик, велика вероятность, что это была финальная проверка оружия перед экспортом в Россию.

Издание напомнило, что США, Южная Корея и другие страны обвинили КНДР в отправке в Россию новейших баллистических ракет, которые могут нести ядерное оружие. Их легко спрятать, можно быстро развернуть, но трудно сбить.

Сообщается, что ракета КН-25 имеет дальность действия около 380 километров и впервые была испытана в 2019 году.

КНДР испытала РСЗО: что известно

Напомним, учения северокорейской армии состоялось в западных регионах КНДР. Ким Чен Ын руководил учениями в понедельник, 18 марта. Они были направлены на проверку "реальных боевых возможностей" и улучшение боевого духа операторов. Также были стрельбы реактивных систем залпового огня калибром 600-мм. Их дальность стрельбы может достигать до 400 км. Впервые огонь велся залпом.

Тренировки также включали имитацию стрельбы с воздушным подрывом снаряда на заданной высоте над целью.

Также сообщалось, что с начала прошлого года Северная Корея доставила в Россию приблизительно 7 тысяч контейнеров, содержащих боеприпасы и прочее военное снаряжение. Так, КНДР изначально полагалась на корабли, но в последнее время все чаще использует железные дороги для трансграничных поставок вооружения.