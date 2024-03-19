"Готовится к самым трудным сражениям": Франция не исключает участия в войне, — Генштаб

По словам начальника штаба Пьера Шилля, цель французской армии состоит в том, чтобы избежать нападения на страну.

Французская армия готовится к "самым трудным" сражениям на фоне ухудшения внешнеполитических отношений с Москвой. Об этом сообщил начальник штаба Франции Пьер Шилль в колонке издания Le Monde.

По его словам, каким бы ни было развитие международной ситуации, французские солдаты готовы к сражениям.

"Чтобы защитить себя от нападений и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям", — сказал он.

Пьер Шилль подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно спровоцировал интенсивные дебаты во Франции и внутри НАТО, заявив, что "не исключает" того, что западные военные будут отправлены в Украину в будущем. Несмотря на разногласия, Макрон заверил, что его заявление было "взвешенным".

По словам генерала, цель французской армии состоит в том, чтобы избежать нападение на страну.

Он добавил, что официально Франция имеет возможность направить 20 000 человек в течение тридцати дней для участия в боевых действиях. В общей сложности в армии состоит 121 000 солдат и может призвать в качестве подкрепления 24 000 резервистов.

Напомним, Эмманюэль Макрон рассказал, будут ли французские военные в Украине. По словам французского президента, Запад установил слишком много границ, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль проиграл войну. Париж готов принять для этого все меры.

Также президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Макрон так резко изменил позицию. По словам украинского лидера, Париж и Киев будет обсуждать дальнейшие варианты военной поддержки Украины.