Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат: в МО рассказали, где их могут разместить

По мнению представителя Минобороны Франции, размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины, а вдоль границы с Беларусью — обезопасило бы Киев.

В случае. если французские войска перебросят в Украину, то их могут разместить вдоль границы с Беларусью и вдоль береговой линии Днепра на правобережье. Такое мнение в эфире телеканала LCI высказал французский подполковник, сотрудник Министерства обороны Франции Винсент Арбаретье.

Так, подполковник прокомментировал возможное развитие событий и переброску французских военных на территорию Украины. По мнению представителя французского оборонного ведомства, в Украину могут перебросить 20 тысяч военных из Франции и сформировать их в мобильные бригады. Далее их могут разместить вдоль реки Днепр и вдоль границы с Беларусью.

Эксперт сказал, что размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины, а размещение французских войск вдоль границы с Беларусью обезопасило бы Киев.

Размещение французских войск вдоль границы с Беларусью обезопасило бы Киев

При этом он не исключает, что будет принято решение о смешанном варианте с размещением французских войск в обеих этих локациях.

Также Винсент Арбаретье добавил, что речь не идет о непрерывной линии выстраивания обороны, а о развертывании подразделений, которые смогут быстро реагировать на изменение ситуации.

"Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать россиян", — добавил Арбаретье.

Размещение французских войск вдоль Днепра показало бы России "красную линию" по переходу на территорию правобережной Украины

В свою очередь главнокомандующий сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил о том, что Париж готовится к "тяжелейшим" битвам на фоне усиления словесных поединков с Москвой.

"Французская армия готова. Какими бы ни были изменения в международной ситуации, французов можно убедить: их солдаты дадут ответ", — сказал он в комментарии ежедневной газете Le Monde.

По его словам, официально Франция имеет возможность задействовать 20 000 человек в течение тридцати дней, а также может взять под командование до 60 000 человек как французов, так и их союзников.

Напомним, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция якобы готовит примерно 2 тысячи человек для отправки на территорию Украины. В заявлении говорится о том, что президент Франции намеренно "не признает гибели французских военных в Украине".

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял окружению, что ему придется принять решение об отправке войск на украинскую территорию в 2024 году.