Едем с пакетом, который устроит наши войска: Умеров подвел итоги "Рамштайна" (видео)

По словам министра обороны Украины, в течение следующих двух недель Украина получит от своих партнеров пакет помощи, который подойдет украинским войскам для потенциальных наступательных операций.

В течение следующих двух недель Украина получит от своих партнеров пакет помощи, который понадобится для потенциальных наступательных операций. Об этом заявил Радио Свобода министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам 20-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, Украина в течение ближайших двух недель получит от партнеров помощь, которая "устроит наши войска".

"Фокус был на артиллерии, воздушной обороне, всем, что касается нашей потребности в ракетах, мы получили эту помощь и едем с результатами. Надеюсь, в ближайшее время, уже до 15 дней, уже начнется разгрузка. Артиллерии будет предоставлено достаточно на первый шаг, планируем еще и увеличить производство, поэтому едем с пакетом, который устроит наши войска", — сказал Умеров.

Он отметил, что во время сегодняшнего 20-го заседания в формате "Рамштайн" коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине.

"Боеприпасы — то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут!" Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм, и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору", — отметил Умеров.

По словам министра обороны, западные партнеры пообещали усилить и ПВО Украины для защиты украинских городов от российских обстрелов.

"Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Я благодарен Министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача — обеспечить превосходство Украины в воздухе", — сказал Умеров.

Он добавил, что помочь закрыть наше небо должны также истребители F16 и Украина вместе с партнерами работает, чтобы самолеты были в ВСУ как можно быстрее.

"Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и сделали взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте. Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство тех БпЛА, которые уже показали свою эффективность на поле боя", — добавил министр.

Заседание в формате "Рамштайн" 19 марта: что известно

19 марта в Германии состоялось 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором председательствует глава Пентагона Ллойд Остин. Это его первый зарубежный визит после госпитализации. Клуб в формате "Рамштайн" собирается на фоне критической нехватки в Украине боеприпасов и заметного продвижения ВС РФ на востоке Украины.

По результатам заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США заявил, что возвращается в США, полный решимости поддерживать помощь Украине. По его мнению, сейчас внимание партнеров сосредоточено на обеспечении неотложных потребностей ВСУ на поле боя и оказании помощи для долгосрочной перспективы.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что обсуждение поставки крылатых ракет Taurus Украине может отвлечь внимание от основных оборонных потребностей Киева. По его мнению, должно быть достаточное количество артиллерийских боеприпасов, дальнобойная ракетная артиллерия и развиваться ПВО.

Также Писториус во время заседания в формате "Рамштайн", заявил, что Украина также получит 10 000 артиллерийских снарядов из запасов Бундесвера.

Предыдущее заседание участников Контактной группы по вопросам обороны Украины было 14 февраля. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились уже 15 стран.