Отправка 2 тысяч французских военных в Украину: Париж опроверг российский фейк

Во французском оборонном ведомстве заявили, что слова главы российской внешней разведки Сергея Нарышкина о якобы переброске войск из Франции в Украину являются частью "массовой дезинформации".

В Министерстве обороны Франции опровергли заявление директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина о том, что Париж якобы готовит примерно 2 тысячи человек для отправки в Украину. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети X.

"Информация, переданная директором российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным, является частью систематического использования массовой дезинформации, широко используемой Россией", — говорится в публикации.

Во французском оборонном ведомстве также призвали к "максимальной бдительности", чтобы избежать "использования такого рода маневра".

Что сказал Нарышкин

Напомним, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Франция якобы собирается перебросить на территорию Украины примерно 2 тысячи военных.

"По данным, поступающим в СВР России, контингент для отправки в Украину уже готовится", — заявил Нарышкин.

В свою очередь сотрудник Министерства обороны Франции подполковник Винсент Арбаретье заявил, что в случае, если французские войска перебросят в Украину, то их могут разместить вдоль границы с Беларусью и вдоль береговой линии Днепра на правобережье. По мнению представителя французского оборонного ведомства, в Украину могут направить 20 тысяч военных и сформировать их в мобильные бригады.