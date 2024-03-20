22 населенных пункта уже без людей: в ОВА рассказали об угрозе наступления РФ на Сумскую область

По словам начальника областной администрации Владимира Артюха, единственная угроза для Сумской области на сегодня — регулярные атаки противника, от которых страдает мирное население. Для штурмов у оккупантов нет резервов.

Российские оккупанты в последнее время значительно увеличили количество обстрелов пограничной Сумской области. От этого страдают как позиции украинских военных, так и мирные жители. Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх в эфире "Радио Свобода" рассказал о возможных угрозах.

По его словам, хоть террор со стороны противника в регионе и усилился, поводов для разговоров о возможном прорыве границы сейчас нет. У российских сил вряд ли получится это сделать в ближайшее время.

"Мы знаем сегодня данные, которые нам позволяют сказать, что большого преимущества относительно наших Вооруженных Сил, которые бы позволяли сказать, что есть такие возможные действия врага… я бы так не оценивал. Зная и наши силы, и зная силы врага, поэтому сегодня такой опасности не существует. Это что касается земли. Самая большая опасность нашего региона — это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре", — заявил Владимир Артюх.

Отдельно начальник ОВА добавил, что от действий противника регулярно страдают до 5 населенных пунктов на границе и в каждом из них проживает от 3 до 10 человек. Украинские военные уже занимаются их эвакуацией.

Также 22 населенных пункта уже находятся без местных жителей. Они выехали в безопасные места, а контроль над ними полноценно был передан бойцам ВСУ.

"Я думаю, ближайшие сутки двое мы их оттуда эвакуируем. В остальных населенных пунктах менее угрожающая ситуация", — подытожил Владимир Артюх.

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Напомним, 19 марта также сообщалось, собираются ли ВС РФ наступать на Сумскую область. По словам представителя Оперативного командования "Север" Вадима Мысника, Силы обороны ежедневно работают над укреплением фортификаций, чтобы не дать ДРГ противника шансов проникнуть в регион. В то же время, большие группировки ВС РФ на границе не наблюдаются.