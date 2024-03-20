"Стараюсь быть реалистом": офицер Британии рассказал, закончится ли война после смерти Путина

По словам Глена Гранта, при одном из сценариев будущий президент России может обвинить в начале большой войны Владимира Путина и попытаться вернуться к нормальной жизни. В то же время, к власти может прийти один из сторонников главы Кремля.

Сейчас сложно предсказать, закончится ли война в Украине в случае смерти российского президента Владимира Путина. Ему на замену может прийти один из сторонников. Об этом заявил подполковник британской армии в отставке и эксперт в сфере реформы оборонных и безопасностных организаций в Европе Глен Грант в интервью для Sestry.

По его мнению, слова Папы Римского о том, что Украина якобы должна иметь смелость поднять "белый флаг", тем самым капитулировать, заставляют задуматься о том, как должно выглядеть окончание войны. При этом, судя по всему, сдаваться Кремль не собирается.

"Если Россия потеряет Крым, а ее войска удастся отбросить до границ, то это станет личным поражением для Путина. И есть вероятность того, что будет новый лидер, который скажет: "Хватит! Это все путинские игры, мы хотим вернуться к нормальной жизни, добиться снятия санкций и стать нормальной страной". Ну, как "нормальной"… Россия никогда не была нормальной страной", — заявил Глен Грант.

А вот что касается возможной смерти Путина, продолжает подполковник, пока что сложно говорить о том, станет ли это причиной для окончания войны. Дело в том, что публично мало известно об отношениях между олигархами внутри страны. Также уществует высокая вероятность того, что ему на замену придет один из сторонников, ведь другие кандидаты уже давно были устранены.

В то же время, в прошлом уже происходили и более странные вещи, которые меняли ситуацию мгновенно. У Москвы могут закончиться деньги, санкции станут более жесткими, а курс доллара значительно вырастет.

"Помните пример Италии в конце Второй мировой? У них была рейхсмарка. Люди перевозили свои зарплаты на тачке, потому что было так много банкнот и они имели минимальную ценность. Если рубль пойдет по этому пути, то в России могло бы что-то измениться. Но пока этого не произошло, и пока не похоже, что произойдет. Нужно сделать все больше, чтобы заставить Россию поднять белый флаг. Я стараюсь быть реалистом, но я также не сомневаюсь, что мы победим. Но, для этого нужно приложить еще очень много усилий", — подытожил Глен Грант.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что президент Владимир Зеленский высказался о завершении войны в Украине и назвал условия для этого. По его словам, реальное окончание войны невозможно, если преступники не получат по заслугам. Киеву необходима поддержка союзников, чтобы мир снова вернулся на континент.