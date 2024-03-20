Стирают села КАБами: что на самом деле имел в виду Путин под "санитарной зоной", — эксперт

ППо словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, российское правительство пытается создать безжизненное пространство в Сумской области, чтобы не дать возможность Силам обороны использовать эти зоны для перемещения войск и поддержания жизнедеятельности гражданского населения, что на практике приводит к геноциду мирных жителей.

Россияне уже достаточно давно пытаются сформировать на территории Украины так называемые "санитарные зоны" о которых говорил российский президент Владимир Путин, путем геноцида и "обнуления" приграничных населенных пунктов. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA.

Согласно Селезневу, действия России, направленные на уничтожение населенных пунктов на приграничье, принимают все более жестокие обороты.

"Хочу обратить внимание на территорию Сумской области, на которую 18 марта россияне сбрасывали управляемые авиационные бомбы. Всего их было более сотни, и треть была сброшена именно на эту область. Почему? Россияне системно и методично уничтожают наше приграничье, используя авиабомбы и артиллерию," — заявил Селезнев.

Последствия сброса авиабомбы на населенных пункт Сумщины 9 февраля 2024 года Фото: Сумская ОВА/ Telegram

По его словам, цель такой тактики — не дать Украине возможность использовать эти зоны для перемещения войск и поддержания жизнедеятельности гражданского населения, что на практике приводит к геноциду мирных жителей.

Селезнев также подчеркнул важность противодействия этой угрозе с использованием современных технологий и асимметричных методов ведения боевых действий. В частности, он поддержал мнение австрийского эксперта Тома Купера о необходимости нацелить ограниченные запасы дронов на уничтожение российских военных аэродромов, чтобы лишить врага возможности использовать авиацию для бомбардировок.

"Эти меры могут не только ослабить воздушное превосходство России, но и защитить жизни тысяч мирных жителей, находящихся под угрозой из-за намеренных обстрелов и бомбардировок," — подчеркнул Селезнев.

Напомним, Владимир Путин заявил, что продолжит войну и создаст на территории Украины так называемую "санитарную зону". Он подчеркнул, что не перестанет "укреплять вооруженные силы РФ и обороноспособность страны", чтобы достичь целей "специальной военной операции".

Кроме того, по словам российского президента, конфликт между Россией и странами НАТО приведет к Третьей мировой. Однако Путин убежден, что никто не заинтересован в таком противостоянии, хотя сам не исключает его.