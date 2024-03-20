В России могут начать масштабную мобилизацию: военный эксперт сказал, когда это произойдет

Для проведения мобилизации страна-агрессор имеет достаточно ресурсов. Полковник запаса ВСУ Петр Черник отмечает, что со временем давление на россиян внутри страны должно расти.

Российский президент Владимир Путин после своего "переизбрания" может выступить с заявлением о начале масштабной мобилизации. Этому будет способствовать давление на мирных жителей внутри самой РФ из-за атак по стране-агрессору. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

По его словам, уже сейчас нужно сделать основной вывод последней недели работы в данном направлении. Речь идет о том, что Украина смогла наработать и построить систему нанесения ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса и, что самое главное, по нефтяной отрасли. И чем больше будет таких ударов, утверждает специалист, тем лучше.

Вместе с этим, Черник признает, что у России все еще есть достаточный человеческий ресурс, поскольку на протяжении всего времени россияне не отказывались идти на убой ради интересов своего президента.

"Давление на россиян внутри самой страны непременно должно расти. С точки зрения военной тактики и стратегии в этом нет ничего нового. В период Второй мировой войны удалось вывести формулу бомбардировок Германии, какое количество населения нужно выбросить из домов для начала слома в Германии", — подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Напомним, что 18 марта директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире одного из телеканалов заявил о возможности объявления в России всеобщей мобилизации после так называемых "президентских выборов". В свою очередь, украинская сторона уже изучает потенциальные риски от такого шага.

К тому же вчера, 19 марта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что с 1 апреля в РФ планируют начать весенний призыв в армию. Вместе с тем Москве планируют вручение призывникам электронных повесток.