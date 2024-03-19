Отсутствие интернета — не оправдание: россиянам с 1 апреля будут отправлять онлайн-повестки

Ранее власти уверяли граждан РФ, что как минимум до 2025 года онлайн-повестки рассылать не будут. Если у призывника нет доступа к порталу "Госуслуги" — оповещение сочтут врученным по истечении семи дней.

Весенний призыв в российскую армию начнется уже 1 апреля, при этом призывникам в Москве будут вручать электронные повестки. Об этом во вторник, 19 марта, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка", — сказал депутат.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание электронного реестра призывников — базы данных, содержащей всю необходимую информацию о лицах, подлежащих призыву на военную службу. Таким образом военкоматы хотят упростить и ускорить процессы, связанные с новым призывом.

При этом, как отметил Картаполов, одним из ключевых новшеств является использование электронных повесток. Такие повестки размещаются в личном кабинете призывника и считаются официально врученными. Это значит, что теперь необязательно иметь бумажную повестку в руках — достаточно проверить личный кабинет. Если у призывника нет доступа к порталу госуслуг, повестку сочтут врученной по истечении семи дней.

При этом подчеркивается, что получение электронной повестки имеет такую же юридическую силу, как традиционная бумажная. Это означает, что игнорирование сообщения может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.

Напомним, что россиян уверяли: раньше 2025 года электронных повесток не будет. Теперь выяснилось, что Минобороны РФ получило задание использовать их уже весной 2024 года.

В России природа попыталась ликвидировать будущих оккупантов еще до того, как их отправили в Украину. На очередь во вражеский военкомат упала глыба льда, 34-летний пострадавший умер в больнице.

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