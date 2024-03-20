Финляндия усиливает речной флот ВСУ для защиты плацдарма в Крынках, — Forbes

По словам журналистов, ВСУ могут при такой поддержке укрепить линии снабжения через Днепр в левобережный поселок Крынки, где с октября удерживается узкий плацдарм. В составе ВМС Финляндии много бронекатеров: Jehus, Jurmos, Uiskos.

Финляндия стала еще одной страной, которая предоставила поддержку речным силам Украины, которые пытаются защититься от ударов российских дронов. Об этом пишет Forbes.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что поддерживает передачу финских лодок через территорию Румынии.

Пока неизвестно, сколько лодок передадут финны и какого типа. Но очевидно, что ВСУ могут при такой поддержке укрепить линии снабжения через Днепр в левобережный поселок Крынки, где с октября удерживается узкий плацдарм.

В составе ВМС Финляндии много бронекатеров: с десяток 32-тонных Jehus, 38 Jurmos весом 14 тонн (к тому же, еще 17 строятся) и около 20 Uiskos весом 10 тонн. Эти плавсредства перевозят и доставляют войска через длинную береговую линию Финляндии.

Вероятнее всего, Украине передадут Uiskos. Этим лодкам уже несколько десятилетий, финская армия заменяет их на новые Jehus и Jurmos.

У Uiskos, хотя и есть кевларовый вкладыш, помогающий остановить огонь из стрелкового оружия, броня все же тянется только вдоль бортов лодок. В отличие от Jehus и Jurmos с закрытыми пассажирскими салонами, у устаревших Uiskos открытый верх — отсюда уязвимость перед дронами.

Радиоглушители, которые ВСУ используют против вражеских дронов на правом берегу Днепра, пожалуй, лучшая защита от беспилотников. Но бронезащита тоже не помешает, поэтому Украина и стремилась получить от союзников любые бронекатера.

Недавний пакет помощи от Швеции на 680 млн долларов включал в себя 30 речных катеров, в т.ч. 10 бронированных CB90. По словам отставного офицера ВМС США Пита Пагано, эскадрилья из 10 CB90 может высадить роту из 200 морских пехотинцев "с определенной степенью выживаемости как корабля, так и войск".

Jehu или Jurmo аналогичны CB90; открытый Uisko — нет. Не то, что этим финским лодкам не будут рады в украинских речных силах, но они представляют собой существенного улучшения по сравнению с надувными лодками с жестким корпусом, которые сейчас используют ВСУ.

Напомним, что российские войска пытались украсть шведский танк Strv 122.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись к Первомайской плотине и утверждают, что захватили Орловку.