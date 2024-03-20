Несколько штурмов за сутки: ВС РФ усилили наземное давление на Белогоровку, — ОВА (карта)

По словам начальника Луганской областной военной администрации Артема Лисогора, увеличилось и присутствие российской авиации. Кроме того, враг ударил по территории Серебрянского леса.

Российские оккупанты усилили наземное давление на Белогоровку Луганской области, украинские Силы обороны за сутки отбили несколько попыток штурмов противника. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор в Facebook.

"Усилено наземное давление на Белогоровку, где наши военные отбили несколько штурмов врага. Захватчики атаковали там при поддержке авиации", — говорится в сообщении.

Оккупанты усилили наземное давление на Белогоровку Луганской области (deepstatemap.live)

Кроме того, как отметил Лысогор, россияне ударили по территории Серебрянского леса.

"По сравнению с последними днями, присутствие российской авиации значительно увеличилось в полосе нашей ответственности. Под огнем минометов и артиллерии оказались Белогоровка, Невское и населенные пункты вокруг. Там зафиксировано не менее 87 попыток обстрела со стороны россиян", — отметил он.

Напомним, ранее издание ASTRA сообщило, что 13 марта неизвестные ракеты атаковали военный полигон ВС РФ в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области. В результате удара погибло по меньшей мере десять оккупантов, однако точное количество погибших и раненых неизвестно.

Также 13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на это украинским военным удалось снизить активность российских оккупантов. По его словам, за две недели боев Вооруженные силы Российской Федерации понесли колоссальные потери и не получили никаких успехов.