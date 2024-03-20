Россияне используют китайские "гольф-кары" по всему фронту, — лейтенант ВСУ

По словам военного с позывным "Алекс", целесообразность этих вездеходов РФ — "под вопросом". Их заявленная стоимость составляет около 20 тысяч долларов, в то время, как украинские багги стоят 6-7 тысяч и могут справиться со своими задачами "не хуже".

Российские оккупанты на разных направлениях фронта привлекли китайские "гольф-кары" для штурма позиций украинских военных. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

"Китайские гольф-кары у пид**ов уже по всему фронту. Лично я и мои собратья наблюдаем кучу случаев применения этих багги на разных направлениях: Купянск, Бахмут, Авдеевка, Крынки, Роботино", — говорится в сообщении.

По его словам, под Бигорьевкой Луганской области на прошлой неделе ехало аж 9 таких "гольф-каров" на штурм украинских позиций. "Алекс" отмечает, что это "не какая-то разовая акция", а стабильные поставки Desertcross из Китая в Российскую Федерацию.

"Гольф-кары становятся одним из основных средств доставки о/с и БК на позиции, а иногда и штурмуют на них", — утверждает военный.

Кроме того, по мнению лейтенанта ВСУ, целесообразность этих вездеходов остается "под вопросом". Их заявленная стоимость составляет около 20 тысяч долларов, в то время, как украинские багги стоят 6-7 тысяч долларов и могут справиться со своими задачами "не хуже точно".

"Даже проходимость, скорость и маневренность лучше, разве по грузоподъемности уступаем", — уточнил "Алекс".

Напомним, 14 марта бойцы ВСУ рассказали, как уничтожили штурмовиков ВС РФ на гольф-карах под Белогоровкой.

5 марта оккупанты потеряли три Т-90 "Прорыв" за один бой. А кроме этого гольф-кары и БМП.