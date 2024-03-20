"Смена позиций может происходить": в Силах обороны назвали ситуацию в районе Роботино "подвижной"

Возле Роботино российские силы активно прибегают к контрбатарейной борьбе, в частности применяют артиллерию и дроны.

Ситуация в районе населенного пункта Роботино динамичная, но это нормальное развитие боевых событий. Подробности в эфире проекта Радио Свобода "Свобода.Ранок" сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного центра сил обороны юга.

Она отметила, что в регионе открытая поверхность, что позволяет фиксировать любые движения. В течение суток может происходить изменение позиций на несколько метров, несколько десятков метров.

"Это не критично", — пояснила она.

Она рассказала, что российские войска не прекращают штурмовать. Враг и в дальнейшем давит, имеет количественное преимущество и использует опять же "мясные" штурмы. Группы количеством до отделения, сосредоточенные с разных направлений и направленные на наши позиции, фактически создают основную форму давления.

Возле Роботино, как пояснила Гуменюк, российские силы активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны. В этом районе в течение суток было шесть штурмов, которые украинские силы отбили.

Общее количество российских войск на этом направлении не растет. В то же время оккупационные подразделения, по ее словам, оттуда отправляют на Херсонское направление.

Ситуация на юге от Генштаба ВСУ

На Ореховском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба от 20 марта, российские войска шесть раз атаковали позиции украинских войск. Это произошло в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Оккупанты пытаются выбить украинские подразделения на Херсонском направлении. Активные бои продолжаются вблизи плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, российские захватчики совершили один тщетный штурм позиций украинских войск.

Напомним, 19 марта солдаты рассказали, как освобождали Роботино от российских захватчиков. Населенный пункт удалось освободить только к концу третьего месяца контрнаступления.