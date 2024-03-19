В РФ заявили о захвате половины Работино: ISW подтверждает частичный успех россиян (карты)

Информация о захвате половины населенного пункта появилась еще 17 марта в российских пабликах. Аналитики DeepState отмечают успех оккупантов возле соседнего Вербового, а Генштаб информирует об отражении нескольких атак на Работино.

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Российские войска недавно незначительно продвинулись в западной части Запорожской области на фоне позиционных боев. Геолоцированные кадры за 17 марта указывают на незначительное продвижение российских сил к востоку от Луговского (северо-запад от Работино). Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 18 марта.

Один из российских военкоров 17 марта заявил, что ВС РФ захватили половину Работино. Позиционные бои продолжались возле Работино, Вербового и Мирного.

Работино на карте

Речь о российском пропагандисте Семене Пегове, который утверждает, что ВС РФ "продолжают занимать примерно половину этого населенного пункта, отбивая контратаки ВСУ и стремясь улучшить свои позиции".

Работино на карте

По оценкам DeepState, российские войска продвинулись в районе Орловки и возле Вербового.

Работино на карте

В утренней сводке Генштаба ВСУ от 19 марта говорится, что враг 9 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской.

Напомним, что Путину нужны "санитарные зоны" в Украине, чтобы обезопасить территорию РФ от западного оружия.

В свою очередь, Силы обороны укрепляют три защитные линии в Сумской области. Представитель ОК "Север" Вадим Мысник отметил, что ВСУ ежедневно укрепляют фортификации, чтобы не позволить вражеским ДРГ проникнуть в регион. Вместе с тем, крупные группировки войск РФ на границе не наблюдаются.

Также Фокус в своем материале объяснял, кому нужно перемирие во время Олимпиады и что это дает.