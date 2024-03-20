ВС РФ обстреляли Харьков: повреждена многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

Враг ударил по Холодногорскому району, повредив жилой дом и производственный цех. Возник "очень большой пожар", под завалами продолжают искать людей.

20 марта ВС РФ обстреляли Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове слышен взрыв", — написал в 12:58 городской голова.

Впоследствии руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил о "прилете" в одном из районов Харькова.

"Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы", — отметил чиновник.

Публикация Олега Синегубова от 20 марта Фото: Скриншот

Терехов подтвердил, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие.

"Их количество и степень ранений уточняется. На месте "прилета" очень большой пожар", — рассказал мэр Харькова.

Публикация Игоря Терехова от 20 марта Фото: Скриншот

Руководитель Сил обороны города-героя Харькова Сергей "Марсель" Мельник уточнил, что российская ракета попала в здание в Холодногорском районе города.

"Террористы в очередной раз доказывают всему миру, что путинская армия воюет с гражданским населением", — подчеркнул он.

Публикация "Марселя" от 20 марта Фото: Скриншот

В 14:06 Терехов сообщил о пяти пострадавших.

"Двое уже госпитализированы, остальных осматривают врачи и решают вопрос направления в больницу. Впрочем, поисковая работа продолжается, как и тушение пожара", — отметил мэр Харькова.

Публикация Игоря Терехова от 20 марта Фото: Скриншот

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов проинформировал о трех погибших. По его словам, врагу удалось повредить 8-этажный дом и производственный цех.

"Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. Среди раненых работники предприятия, двое из них в тяжелом состоянии", — рассказал правоохранитель.

Болвинов подчеркнул, что спасательная операция продолжается, и количество пострадавших от удара может быть больше.

Публикация Сергея Болвинова от 20 марта Фото: Скриншот

Напомним, 20 марта ВС РФ обстреляли гражданские машины в Херсонской области. По данным ОВА, погибли два человека.

19 марта в Винницкой области обнаружили почти неповрежденный дрон-камикадзе Shahed, которым оккупанты атаковали 17-18 марта. Его нашли в лесу в не детонированном состоянии.