Почти целый: в Винницкой области нашли обломки Shahed, который не сдетонировал (фото)

Пр данным Винницкого областного главка полиции, за 17-18 марта правоохранители получили сообщения об обломках четырех дронов, фрагменты которых разлетелись в радиусе 200 метров от места падения. При этом один из дронов уцелел при падении.

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В Винницкой области были обнаружены обломки беспилотников, а также один практически неповрежденный иранский ударный дрон типа Shahed, который запустили Вооруженные силы России 17-18 марта. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Как отметили в главке, 17-18 марта полицейские получили четыре сообщения об обнаружении обломков ударных дронов на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов области. Один из БПЛА не сдетонировал.

"Один из обнаруженных дронов, которого нашли в лесу, был в не детонированном состоянии. Обломки трех "шахедов", которые разлетелись в радиусе 200 м от места падения, нашли в полях", — рассказали в полиции.

Фото: Национальная полиция

Вражеский дрон упал в зеленой зоне, поэтому никто не пострадал и обошлось без разрушений.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

"Полицейские взрывотехники обследовали места падения беспилотников. После документирования событий части дронов будут изъяты и уничтожены", — говорится в сообщении ГУНП в Винницкой области.

Фото: Национальная полиция

Массированный удар "шахедами" 17-18 марта

Вечером 17 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины дронами Shahed. Кроме того, зафиксировали пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ в Харьковской и Сумской областях. По информации Воздушных сил, в ночь на 18 марта 2024 года противник атаковал Харьковщину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и Сумщину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Также были запущены 22 ударных БПЛА типа Shahed.

Напомним, 17 марта ВС РФ обстреляли Николаев. По предварительной информации, по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М", которые российские оккупанты запустили со стороны Евпатории. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российская армия ракеты выпускала с того же места, откуда и обстреляла Одессу 15 марта.