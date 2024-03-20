Украина начала производство ракет дальностью более 600 км, — глава Минстратегпрома

По информации журналистов, Украина также начала разработку систем ПВО, аналогичные NASAMS. Кроме того заводы выпускают мины, артиллерийские снаряды и БПЛА дальнего радиуса действия.

Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин еще в феврале заявил, что Украина "развернула" производство ракет с дальностью действия более 640 километров. Однако деталями не поделился. Об этом написало издание Washington Post.

По словам журналистов, также Украина разрабатывает системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, аналогичные системам NASAMS. Однако до производства такого вооружения еще далеко.

Издание пишет, что после развала СССР промышленность Украины оказалась в серьезном кризисе. Поэтому Киеву пришлось искать вооружения за границей, от патронов до истребителей. Кроме того, Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии того, что страны, в том числе и РФ, будет уважать ее территориальную целостность.

Однако сейчас, как сообщается, сейчас оружейная промышленность Украины снова расцветает. Заводы выпускают снаряды, мины, военную технику, ракеты и другое оружие. В 2023 году производство выросло в три раза.

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина уже производит 90% дронов, которые ей нужны. Среди них БПЛА дальнего радиуса действия. Украина также производит собственные минометы и артиллерийские снаряды советского образца калибра 122 мм и 152 мм. Украинские оборонные компании также стараются удовлетворить острую потребность военных, производя собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО, которых очень не хватает на фронте.

Несмотря на это, как сказано в материале, украинского производства недостаточно, чтобы компенсировать уменьшение международной поддержки, особенно со стороны США.

Напомним, в ГУР в начала марта сообщили, что в Украине производят аналоги западных бронемашин. Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, отечественная военная бронетехника — это не опытные образцы. Эта техника уже доказала свою эффективность непосредственно на поле боя, в частности во время боевых действий под Авдеевкой.