Одна из главных оборонных компаний Европы готова вложиться в производство в Украине, — СМИ

По словам журналистов, компания хотела бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину. Так, Czechoslovak Group ведет переговоры с "Укроборонпромом".

Related video

Один из крупнейших производителей оружия в Европе Czechoslovak Group (CSG)предлагает помочь Украине увеличить собственное производство тяжелых боеприпасов. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что компания хотела бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину. Как рассказал генеральный директор Михал Стрнад, Czechoslovak Group ведет переговоры с "Укроборонпромом" о потенциальном совместном предприятии и ищет подходящие площадки для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелой техники

Издание пишет, что у Украины заканчиваются запасы, а помощь США в Конгрессе застопорилась, европейские страны пытаются восполнить дефицит за счет собственных запасов, а также готовых закупок за пределами континента.

По словам Стрнада, только CSG увеличила производство крупнокалиберных боеприпасов на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз с момента начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

"Если бы у нас было соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и их людей для увеличения производства артиллерийских и танковых боеприпасов", — сказал гендиректор.

В материале сказано, что помимо боеприпасов, CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехнику и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует советские танки Т72 для украинской армии. Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос, компания строит новые производственные цеха в Чешской Республике и планирует в следующем месяце завершить сделку по приобретению американского подразделения Vista Outdoor Inc, занимающегося производством малогабаритных боеприпасов.

Ранее СМИ сообщали, что Украина получит 800 000 боеприпасов по чешской инициативе в ближайшие недели. Чехия взяла на себя посредническую роль в том, чтобы объединить усилия западных правительств, которые хотели бы помочь с закупкой боеприпасов. План поддержали многие страны ЕС.