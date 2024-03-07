Одна з головних оборонних компаній Європи готова вкластися у виробництво в Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, компанія хотіла б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну. Так, Czechoslovak Group веде переговори з "Укроборонпромом".

Related video

Один із найбільших виробників зброї в Європі Czechoslovak Group (CSG) пропонує допомогти Україні збільшити власне виробництво важких боєприпасів. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що компанія хотіла б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну. Як розповів генеральний директор Міхал Стрнад, Czechoslovak Group веде переговори з "Укроборонпромом" про потенційне спільне підприємство і шукає відповідні майданчики для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

Видання пише, що в України закінчуються запаси, а допомога США в Конгресі застопорилася, європейські країни намагаються заповнити дефіцит за рахунок власних запасів, а також готових закупівель за межами континенту.

За словами Стрнада, тільки CSG збільшила виробництво великокаліберних боєприпасів на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії у понад 10 разів від моменту початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

"Якби у нас була угода, ми б передали наші технології Україні. Таким чином, ми могли б використовувати їхні можливості та їхніх людей для збільшення виробництва артилерійських і танкових боєприпасів", — сказав гендиректор.

У матеріалі сказано, що крім боєприпасів, CSG виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронетехніку і колісні самохідні гаубиці, а також модернізує радянські танки Т72 для української армії. Щоб задовольнити зростаючий світовий попит, компанія будує нові виробничі цехи в Чеській Республіці і планує наступного місяця завершити операцію з придбання американського підрозділу Vista Outdoor Inc, що займається виробництвом малогабаритних боєприпасів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримає 800 000 боєприпасів за чеською ініціативою найближчими тижнями. Чехія взяла на себе посередницьку роль у тому, щоб об'єднати зусилля західних урядів, які хотіли б допомогти із закупівлею боєприпасів. План підтримали багато країн ЄС.