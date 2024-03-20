ВС РФ закладывают почву для наступления: три цели усиления обстрелов Сумщины (видео)

Мэр Конотопа Артем Семенихин признался, что врагу удалось распространить свою пропаганду в регионе. Однако большинство, по его словам, все же осознает, что война — это "не курорт".

Российские оккупанты регулярно атакуют Сумскую область. Такое "особое внимание" врага к региону в эфире телемарафона 20 марта объяснил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"Есть несколько целей у россиян, которых они хотят достичь с помощью этих ударов сейчас, в частности по Сумщине. Первое — они хотят оттянуть наши дополнительные силы, резервы с линии непосредственного боевого соприкосновения, чтобы держать нас здесь в напряжении", — объяснил он.

Второй целью врага является ослабление экономического потенциала приграничных территорий. По замыслу РФ, это должно привести к выезду части местных жителей.

"Чтобы потом в случае, если когда-то, возможно, они смогут сюда прорваться, им не оказывали такого ярого партизанского сопротивления, которое было в 2022 году", — отметил мэр Конотопа.

Третье, чего добиваются ВС РФ, — это распространение своих нарративов. Враг хочет, чтобы на Сумщине стало больше "ждунов", которые выступают за мирные переговоры и не против оказаться под контролем Москвы.

"К сожалению, определенная часть людей на это все ведется. Но все-таки большая часть здраво мыслит и понимает, что война — это не курорт или отдых, и отсидеться не получится ни у кого. Все мы должны помогать армии", — подчеркнул Семенихин.

Комментарий Артема Семенихина об обстрелах Сумщины — с 33:09

Напомним, в ГПСУ рассказали, инженерно укрепить границу с РФ невозможно. Однако на расстоянии от границы строят оборонительные сооружения, готовят огневые позиции и вырывают окопы.

Руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх подтверждал, что в последнее время значительно участились обстрелы региона. Однако он выразил сомнение в том, что ВС РФ удастся прорвать границу.