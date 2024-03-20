Украина не может укрепить границу с Россией на севере: в ГПСУ рассказали об угрозе

Инженерно-фотификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты и окопные линии создаются на разном расстоянии от границы, рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что невозможно инженерно укрепить украинско-российскую границу. Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.

Он рассказал, что любую инженерную группу, которая появится на границе, сразу обстреляют. Однако территория укрепляется в максимальной близости к границе.

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"На разном расстоянии от границы (в зависимости от ситуации, рельефа и особенностей местности) создаются инженерно-фортификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии", — сказал Андрей Демченко.

Зато эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что враг уверен, что Сумщина и Черниговщина — это регионы, на базе которых обеспечивается активность "российской вооруженной оппозиции" и налеты БПЛА на территорию России. По его словам, оккупанты ставят целью там "все стереть с лица земли"

"Но, к счастью, у них "стиралка" не доросла до тех масштабов, которые нужны", — добавил он.

Напомним, 14 марта спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что ситуация на границе с Российской Федерацией была угрожающей из-за применения противником диверсионно-разведывательных групп. По его словам, оккупанты пытаются заходить на территорию Украины.

6 марта российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область. Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что украинские военные вступили в бой с врагом.