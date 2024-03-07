Российская ДРГ прорвалась на Сумщину: в ГПСУ сообщили детали боя (фото)

Бойцы Сил обороны обнаружили российских диверсантов, которые двигались с территории РФ. По вражеской группе открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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В Сумскую область с территории России пыталась прорваться вражеская ДРГ. Бойцы Сил обороны и пограничники вступили в бой с оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел 6 марта.

"Пограничники остановили российскую ДРГ на Сумщине. Прошлой ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны РФ. По диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Противник отступил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг понес потери, они сейчас уточняются.

Напомним, что 6 февраля сообщалось, что в приграничных с Россией Черниговской и Сумской областях участились мероприятия вражеских ДРГ. Они убивают как украинских военных, так и гражданских лиц. Они уничтожают вышки мобильной связи, гражданские и военные автомобили и тому подобное.

6 февраля лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пограничники республики задержали украинскую ДРГ, которая "с дронами переползала через границу", чтобы устраивать диверсии на территории Беларуси и России. Задержаны были все диверсанты, а среди них граждане Беларуси.