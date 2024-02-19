Силы обороны готовятся к возможному вторжению РФ в северных областях, — ГПСУ (видео)

По словам представителя службы Андрея Демченко, на соответствующих участках границы подразделения ГПСУ готовы к "любому развитию событий". Воины практически отработали различные сценарии противодействия противнику.

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В Государственной пограничной службе проводят подготовку к возможному вторжению Российской Федерации на северном направлении. Воинам обеспечили надлежащие условия пребывания. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в Facebook.

По его словам, при подготовке к зиме были максимально учтены все потребности военнослужащих.

"На севере пограничники продолжают бдительно нести службу и защищать границу родного государства. Необходимая подготовка проведена до наступления холодов обеспечивает сейчас военнослужащим надлежащие условия пребывания на боевых позициях и готовность к внезапным действиям в случае необходимости", — говорится в сообщении.

Он отметил, что на местах есть все необходимое обеспечение в нужном количестве и соответствующего качества.

Демченко добавляет, что средства автономного обеспечения, которые помогают удовлетворить потребности военнослужащих во время выполнения задач — в исправном состоянии.

"Воины также обеспечены необходимыми сопутствующими материалами и ресурсами. Подвоз расходных материалов осуществляется планово и в соответствии с нормами обеспечения. Логистика работает", — говорит спикер.

Он уточнил, что на северных участках границы подразделения Государственной пограничной службы готовы к "любому развитию событий".

"Практически отработаны различные сценарии противодействия возможным действиям врага", — подчеркнул Демченко.

Напомним, ранее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что Россия не будет повторно атаковать Украину с северного направления. Информация, которую распространяют по этой теме росСМИ, является фейковой и манипулятивной.

Тем временем россияне продолжают обстреливать приграничные территории Черниговщины и Сумщины. 4 февраля диверсанты ВС РФ попытались прорваться на территорию Сумской области: их обезвредили стрелковым оружием и минометами. В репортаже украинских СМИ показали два населенных пункта, где до сих пор живут несколько десятков человек.