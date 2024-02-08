"Здесь снаряды, там ракеты": как живут люди в 1 км от границы с РФ (видео)

Российские снаряды уничтожили каждый второй дом в селах, расположенных неподалеку от границы, рассказали местные жители журналистам "Суспільного".

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В Черниговской области в 1 км от российско-украинской границы продолжают жить около двух десятков граждан. Каждый второй дом разрушен снарядами или дронами ВС РФ. Люди живут почти без света и связи, но выезжать не будут. О том, что происходит с людьми на границе, рассказали на портале "Суспільне".

Журналисты портала посетили два села Семеновской общины на Черниговщине. До населенных пунктов добрались на машине "Укрпочты" — это единственный контакт местных жителей с "большой землей". Дороги не чистятся, связи почти нет, отсутствуют лекарства, нет доступа к врачам, — услышали от людей.

Граница с РФ — жители близлежащих сел Черниговской области Фото: Суспільне

Граждане почти два года страдают от ежедневных обстрелов ВС РФ, теряют дома и все имущество, но выезжать пока не планируют.

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"Вообще не знаем, что будет дальше. Не хотим никуда ехать. Здесь взрывы, то страшно, а к детям не хотим ехать. У нас хотя бы снаряды падают, а там — по 20 ракет", — привели журналисты мнение местной жительницы.

На видео попали остатки дома, полностью разрушенные пожаром после удара россиян. Владелица дома рассказала, что едва успели выпрыгнуть и теперь живет у соседей. Сын спас паспорт и теперь этот документ — все, что у нее есть.

Граница с РФ — дом, который сгорел при прилете Фото: Суспільне Граница с РФ — поврежденный дом Фото: Суспільне

Почтальон и водитель "Укрпочты" регулярно приезжают в села Семеновской громады — привозят людям пенсию. Чтобы получить пенсию, все имеющиеся жители собираются в одном доме.

Граница с РФ — как люди получают пенсию Фото: Суспільне

Место получения пенсии время от времени меняется — предыдущие помещения дважды разрушали россияне, рассказала почтальонка. Люди имеют возможность купить хлеб, но машина с продуктами приезжает не каждый день, объяснили жители.

Граница с РФ — украинцы, которые живут в 1 км от россиян Фото: Суспільне

Глава Костобобровской громады (Семеновский район Черниговщины) рассказал журналистам, что раньше в селах, где они побывали, жило полторы сотни людей.

Граница с РФ — Семеновский район Черниговской области Фото: Google Maps

Сейчас осталось до двух десятков. Каждый второй дом разрушен российскими войсками, и люди переходят из одного дома в другой, чтобы как-то выжить вместе. По словам чиновника, граждане "сначала выезжали после прилетов, а потом вернулись".

Граница РФ — что происходит

Отметим, через Семеновский район Черниговской области в начале российского вторжения проходили войска РФ. Весной 2022 года враг отступил, но начал обстреливать приграничье чуть ли не ежедневно — об этом свидетельствуют отчеты Генштаба ВСУ. Например, в отчете по состоянию на вечер 8 декабря 2024 года рассказывается, что россияне выпустили 20 снарядов различных типов по приграничным регионам, накануне — столько же. В декабре 2023 года Фокус писал об одном из таких обстрелов: враг использовал артиллерию и беспилотник со взрывчаткой.

Напоминаем, 2 января председатель Черниговской ОГА объяснил, планируют ли ВС РФ во второй раз атаковать Украину с севера. Между тем генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как Силы обороны строят фортификации на границе и отбиваются от диверсионных групп.