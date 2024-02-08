"Тут снаряди, там ракети": як живуть люди за 1 км від кордону з РФ (відео)

Російські снаряди знищили кожен другий будинок у селах, розташованих неподалік від кордону, розповіли місцеві жителі журналістам "Суспільного".

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У Чернігівській області за 1 км від російсько-українського кордону продовжують жити близько двох десятків громадян. Кожен другий будинок зруйнований снарядами або дронами ЗС РФ. Люди живуть майже без світла та зв'язку, але не виїздитимуть. Про те, що відбувається з людьми на кордоні, розповіли на порталі "Суспільне".

Журналісти порталу відвідали два села Семенівської громади на Чернігівщині. До населених пунктів дібралися на машині "Укрпошти" — це єдиний контакт місцевих жителів із "великою землею". Дороги не чистяться, зв'язку майже немає, відсутні ліки, немає доступу до лікарів — таке почули від людей.

Кордон із РФ — жителі прилеглих сіл Чернігівської області Фото: Суспільне

Громадяни майже два роки страждають від щоденних обстрілів ЗС РФ, втрачають будинки та все майно, але виїздити поки що не планують.

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"Узагалі не знаємо, що буде далі. Не хочемо нікуди їхати. Тут вибухи, то страшно, а до дітей не хочемо їхати. У нас хоча б снаряди падають, а там — по 20 ракет", — навели журналісти думку місцевої жительки.

На відео потрапили залишки хати, ущент зруйновані пожежею після удару росіян. Власниця хати розповіла, що ледь встигли вистрибнути й тепер живе в сусідів. Син урятував паспорт, і тепер цей документ — усе, що вона має.

Кордон із РФ — хата, яка згоріла після прильоту Фото: Суспільне Кордон із РФ — пошкоджений будинок Фото: Суспільне

Поштарка та водій "Укрпошти" регулярно приїздять в села Семенівської громади — привозять людям пенсію. Щоб отримати пенсію, всі наявні жителі збираються в одній хаті.

Кордон із РФ — як люди отримують пенсію Фото: Суспільне

Місце отримання пенсії час від часу змінюється — попередні приміщення двічі руйнували росіяни, розповіла поштарка. Люди мають можливість купити хліб, але машина з продуктами приїздить не кожного дня, пояснили жителі.

Кордон із РФ — українці, які живуть за 1 км від росіян Фото: Суспільне

Голова Костобобрівської громади (Семенівський район Чернігівщини) розповів журналістам, що раніше в селах, де вони побували, жило півтори сотні людей.

Кордон із РФ — Семенівський район Чернігівської області Фото: Google Maps

Зараз залишилося до двох десятків. Кожна друга хата зруйнована російськими військами, і люди переходять із однієї хати в іншу, щоб якось вижити гуртом. За словами посадовця, громадяни "спершу виїздили після прильотів, а потім повернулися".

Кордон РФ — що відбувається

Зазначимо, через Семенівський район Чернігівської області на початку російського вторгнення проходили війська РФ. Навесні 2022 року ворог відступив, але почав обстрілювати прикордоння ледь не щодня — про це свідчать звіти Генштабу ЗСУ. Наприклад, у звіті станом на вечір 8 грудня 2024 року розповідається, що росіяни випустили 20 снарядів різних типів по прикордонних регіонах, напередодні — стільки ж. У грудні 2023 року Фокус писав про один із таких обстрілів: ворог використав артилерію та безпілотник із вибухівкою.

Нагадуємо, 2 січня голова Чернігівської ОВА пояснив, чи планують ЗС РФ удруге атакувати Україну з півночі. Водночас генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, як Сили оборони будують фортифікації на кордоні та відбиваються від диверсійних груп.