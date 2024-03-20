Україна не може укріпити кордон з Росією на півночі: в ДПСУ розповіли про загрозу

Інженерно-фотифікаційні споруди, вогневі позиції, спостережні пости та окопні лінії створюються на різній відстані від кордону, розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Речник Державною прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що неможливо інженерно укріпити українсько-російський кордон. Про це він розповів у коментарі LIGA.net.

Він розповів, що будь-яку інженерну групу, яка зʼявиться на кордоні, відразу обстріляють. Проте територія укріплюється у максимальній близькості до кордону.

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"На різній відстані від кордону (залежно від ситуації, рельєфу та особливостей місцевості) створюються інженерно-фортифікаційні споруди, вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії", — сказав Андрій Демченко.

Натомість експерт Defense Express Іван Киричевський зауважив, що ворог упевнений, що Сумщина й Чернігівщина — це регіони, на базі яких забезпечується активність "російської збройної опозиції" та нальоти БПЛА на територію Росії. За його словами, окупанти ставлять за мету там "все стерти з лиця землі"

"Але, на щастя, у них "стиралка" не доросла до тих масштабів, які потрібні", — додав він.

Нагадаємо, 14 березня речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що ситуація на кордоні з Російською Федерацією була загрозливою через застосування противником диверсійно-розвідувальних груп. З його слів, окупанти намагаються заходити на територію України.

6 березня російська ДРГ намагалася прорватися у Сумську область. Речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що українські військові вступили в бій з ворогом.