Загроза прориву ДРГ з півночі: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з РФ і Білоруссю

Російські військові продовжують обстрілювали з різного виду озброєння Чернігівську, Сумську і Харківську області. Тоді як на кордоні з РБ не зафіксовано переміщень та перебування сильного угрупування, розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Росією залишається загроза застосування ворог диверсійно-розвідувальних груп. Про це він повідомив під час телемарафону.

Ситуація на українсько-російському кордоні

"Залишається загроза застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються заходити на нашу територію", — сказав Андрій Демченко.

Він наголосив, що найбільш активним напрямком для цього залишається Сумська область, також окупанти іноді здійснюють "вилазки" в Харківську область. Проте українські військові добре розуміють загрозу, постійно тренуються, налагоджують взаємодії між підрозділами, що стоять поруч, аби всі складові мали один напрямок та відстежували спроби заходу ДРГ. Для цього українці використовують технічні засоби, а саме БПЛА, аби завчасно виявляти окупантів та знищувати.

За словами Демченка, росіяни не припиняють обстрілювати Чернігівську, Сумську і Харківську області з різного виду зброї.

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Ситуація на українсько-білоруському кордоні

Демченко зауважив, що на кордоні з Білоруссю ситуація повністю контрольована. Зокрема, не зафіксовано переміщення чи перебування сильного угрупування, попри навчання, які проводяться у країні.

Українські військові не припиняють нарощувати інженерні укріплення біля лінії кордону в фортифікаційні укріплення в прикордонні. Андрій Демченко наголосив, що РФ не має достатню кількість сил на території РБ, аби здійснити повторне вторгнення. За ситуацією уважно спостерігають розвідка, ДПСУ.

Нагадаємо, 6 березня російська ДРГ намагалася прорватися через кордон у Сумській області. Українські військові зупинити ворога та завдали йому втрат.

У лютому молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що ворожа ДРГ частіше заходила в Чернігівську і Сумську області. За його словами, противник полював як за цивільними, так і за військовими.