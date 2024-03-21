"Расположены довольно близко": Тайвань заявил об "огромных" военных базах КНР в Южно-Китайском море

По словам министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, при возможности Тейбэй воспользуется "наилучшим способом", чтобы продемонстрировать свой суверенитет над островом Тайпин, вокруг которого Пекин сооружает военные базы.

На трех островах, окружающих побережье Тайваня в Южно-Китайском море, появились "огромные" военные базы Китая. Об этом сказал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, сообщает Nikkei Asia.

Как отмечают журналисты, Тайвань и Китай претендуют на большую часть Южно-Китайского моря, однако Тайбэй контролирует только остров Иту-Аба, который Тайвань называет Тайпин.

В ходе общения с журналистами Джозеф Ву подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что остров принадлежит Тайваню, и правительство будет защищать свой суверенитет над ним.

"Китай уже создал огромные военные базы в Южно-Китайском море на трех островах, окружающих Тайпин — рифе Суби, рифе Файери-Кросс и рифе Мисчиф — и все они расположены довольно близко к нашему Тайпину", — заявил министр.

Глава МИД Тайваня также отметил, что при возможности Тайбэй воспользуется "наилучшим способом", чтобы продемонстрировать свой суверенитет над Тайпином, однако не уточнил, какие именно действия планируются.

"Поскольку спор продолжает обостряться, мы на Тайване должны подумать о том, как использовать мирные средства для решения проблемы Южно-Китайского моря и не позволять другим думать, что мы создаем трудности", — добавил он.

Напомним, 12 января произошло столкновение береговой охраны Китая с группой филиппинских рыбаков, которые собирали моллюсков в Южно-Китайского море. Инцидент случился на отмели Скарборо, которая находится в пределах международно признанной исключительной экономической зоны Филиппин.

Ранее, 30 октября СМИ сообщили, что Китай делает опасные перехваты в воздухе и на воде самолеты и корабли разных стран. По словам журналистов, Китайское руководство выбрало стратегию поддержки, блокирования и удара в Южно-Китайском море и западной части Тихого океана.