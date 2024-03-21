Не сигнал Путину, а конкретные действия: нардеп объяснил решение Макрона по армии Франции в Украине

Французские военные не будут воевать в Украине, а будут заниматься вопросами тренировки бойцов Сил обороны, ПВО, разминирования, кибербезопасности, рассказал Алексей Гончаренко.

Во Франции военные рассматривают план президента Эмманюэля Макрона относительно присутствия французской армии в Украине. Об этом "Эспрессо" рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Это уже практически разрабатывается французскими военными, при участии украинских военных и военных тех стран, которые могут стать членами коалиции. Ведь Макрон ищет союзников, чтобы в этом были задействованы не только французы. Предварительно Польша, некоторые балтийские и скандинавские страны выражают готовность к этому присоединиться. Тема уже вышла из стадии мыслей, политических заявлений или идей", — сообщил он.

Он отметил, что во время своего пребывания во Франции сейчас он продвигает украинский интерес.

"Это на самом деле сенсационная история. Макрон таки принял решение создать французский военный контингент, который появился на территории Украины, если Украина это будет поддерживать", — отметил он.

Он добавил, что французские военные не будут воевать в Украине, а будут на постоянной основе заниматься вопросами тренировки украинских военных, ПВО, разминирования, кибербезопасности.

"Сейчас определяются возможные форматы. Есть два подхода пока что. Первое, это создание такой определенной фактически базы военной, в которой будет французское военное присутствие, или это будут группы французских военных в разных местах и на разных направлениях, которые будут выполнять соответствующие функции. За это можно только поблагодарить. Это уже не сигнал Путину, а конкретные действия по остановке Путина", — добавил он.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже 26 февраля допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.

4 марта президент Франции заявил, что в ближайшее время не отправит свои войска в Украину. Глава государства отверг возможность эскалации, но подчеркнул необходимость дискуссии о присутствии иностранного контингента в Украине.

Гипотеза об отправке боевых наземных войск в Украину не "поставлена на стол" сказал 8 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

19 марта сообщалось, что Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат. По мнению представителя французского оборонного ведомства, их сформируют в мобильные бригады и могут разместить вдоль реки Днепр и вдоль границы с Беларусью.