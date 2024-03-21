По данным аналитиков, Кремль продолжает увеличивать военные расходы и с большой вероятностью это необходимо ему не только для того, чтобы продолжать терроризировать Украину. У России более глобальная цель.

Российская Федерация уже могла начать подготовку к тому, чтобы в будущем атаковать страны НАТО. На это указывает ряд причин, которые назвали в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 марта.

По данным аналитиков, финансовые, экономические и военные показатели противника говорят о том, что Кремль действительно вынашивает идею войны против Запада. При этом произойти это может "в более сжатые сроки, чем предполагали некоторые аналитики".

19 марта президент России Владимир Путин рассказал, чем планирует заняться следующие 6 лет своего пятого срока на этой должности. В перечень вошли развитие экономики и ряд социальных программ. В ISW утверждают, что он хочет создать все условия для того, чтобы финансовое положение РФ стабилизировалось и использовать это в будущем, ведь процент военных расходов из бюджета увеличился.

Президент Польши Анджей Дуда ранее также заявлял, что Владимир Путин переводит страну на военную экономику, чтобы у него была возможность напасть на территорию НАТО в 2026 или 2027 году.

Такого же мнения придерживается и министр обороны Дании Троэль Лунд Поульсен. Согласно разведывательным данным, которые ему удалось получить, Москва атакует Альянс в течение 3-5 лет. Это более сжатые сроки, чем оценивали перед этим в НАТО.

"Сроки воссоздания российской военной угрозы в значительной степени зависят от финансовых ресурсов, которые Путин готов направить на военные усилия… Попытки Путина создать условия для стабилизации российской экономики и финансов, скорее всего, являются частью российских финансовых и внутренних приготовлений к потенциальному будущему крупномасштабному конфликту с НАТО, а не только к затяжной войне в Украине", — подытожили аналитики.

Напомним, 16 марта сообщалось, что Россия готовится напасть на НАТО с 2026 года, о чем заявили немецкие спецслужбы. Журналисты получили доступ к правительственному отчету разведки, которая считает, что РФ может пойти на конфронтацию со странами Балтии или с Финляндией.

18 марта сообщалось, что Владимир Путин не исключил военного конфликта с НАТО. По словам российского президента, конфликт между Кремлем и странами Альянса приведет к Третьей мировой. Однако тот убежден, что никто не заинтересован в таком противостоянии.