Утренний обстрел Киева: ВС РФ выпустили по городу до 30 различных ракет, детали (фото)

В общем воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. ВС РФ применили баллистические и крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Пуски последних осуществлялись с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Российские оккупанты, после паузы в 44 дня, нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В четверг, 21 марта, враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

Он уточнил, что в целом воздушная тревога в столице длилась почти 3 часа. После сложных маневров в соседних областях, ракеты одновременно приближались к столице с разных направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические", — отметил он.

В частности, враг атаковал три района столицы: Шевченковский, Святошинский и Подольский. Сейчас все экстренные службы работают на местах инцидентов, продолжается ликвидация последствий ракетного удара.

Ранее городской голова Виталий Кличко заявил о 10 пострадавших. По информации начальника КГВА, известно, что пострадала девочка 11 лет и мужчина в возрасте 38 лет. Обошлось без погибших.

Ракетный удар по Киеву: детали

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщили, что в результате ракетного удара российских оккупантов в Святошинском районе обломки упали на помещение детсада и повредили здание. Там же ракеты упали на жилой дом.

В Шевченковском районе также зафиксировали повреждения многоэтажного жилого дома с возгоранием квартиры, происходит эвакуация жителей. В этом же районе горят машины на стоянке.

В Подольском районе в результате падения обломков ракеты фиксируют возгорание в трансформаторной подстанции. Также обломки упали на территорию одного из предприятий.

Напомним, в Воздушных силах ранее предупредили о взлете примерно 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Вследствие этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.