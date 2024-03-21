Регистрация брака: какую информацию про мужчин передают в ТЦК

Мужчины призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны самостоятельно подать в ТЦК информацию об изменении семейного положения в течение семи дней после регистрации брака.

В Верховной Раде продолжается рассмотрение тысячи поправок ко второму чтению нового закона о мобилизации, а пока в Украине продолжают действовать общие правила призыва. О том, какие обновленные данные об изменении семейного положения должен военнообязанный предоставить в ТЦК, рассказывает юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Юрист подчеркнула, что военнообязанный мужчина, решивший жениться, должен предоставить при подаче заявления на государственную регистрацию брака определенную информацию, в том числе и о военной службе.

"Человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает в себя сведения об отношении к военной службе. Таким образом, после регистрации брака ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица", — поясняет Тернова.

Однако она заметила, что это вовсе не означает, что военнообязанного молодожена сразу мобилизуют.

"После регистрации брака сразу никто никого не мобилизует, однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК", — подчеркивает юрист.

Тернова отмечает, что мужчины призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны самостоятельно подать информацию об изменении персональных данных в течение семи дней после наступления изменений в тот ТЦК, где они состоят на воинском учете.

При этом юрист акцентировала внимание, что в ситуации судебного процесса о расторжении брака или взыскания алиментов судебные учреждения не представляют эту информацию в ТЦК.

Кроме того, на вопрос о возможности отсрочки от службы при условии, если жена военнообязанного имеет I или II группу инвалидности, юрист указала, что следует быть готовым к отказу, если у человека с инвалидностью есть другие трудоспособные лица, которые в соответствии с законом обязаны его содержать.

"Например, один из вариантов, когда могут отказать мужу, у которого жена с инвалидностью, это когда у них есть совершеннолетние дети", — уточнила юрист.

Напомним, в феврале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для мобилизации еще 400-500 тысяч мужчин нужно 720 миллиардов гривен. Он отметил, что точные масштабы призыва пока неизвестны.