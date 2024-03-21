Может ли у РФ закончиться артиллерия из-за высокой интенсивности огня, — The Economist

Российская армия выстреливает в пять раз больше снарядов, чем украинская. Однако по прогнозам аналитиков, у врага могут закончиться стволы для пушек уже в следующем году.

Российские пушки выпускают примерно в пять раз больше снарядов за сутки, чем украинские. В последние недели ВС РФ находятся в наступлении, поэтому где-то это преимущество еще больше. Огневая мощь дает преимущество оккупантам, но достаточно ли у РФ артиллерии, чтобы удерживать высокий темп и в дальнейшем. Об этом пишет The Economist.

В издании утверждают, что украинские военные в Роботино сдерживают наступление ВС РФ с тем, что они имеют 20-30 снарядов в сутки. По состоянию на февраль РФ имела чуть менее 5000 артсистем, согласно данным Королевского института объединенных служб. Также Павел Лузин из Центра анализа европейской политики говорит, что за год РФ производит около 50 артустановок.

Наращивать производство пушек РФ сложно, потому что они требуют специального оборудования и высококачественной стали. На момент полномасштабного вторжения в РФ было только два завода, которые имели необходимое оборудование. В мире незначительное количество стран производит стволы для пушек и еще меньше готово их продавать в Россию. Такой называют КНДР.

Также на момент 24 февраля 2022 года РФ имела около 19 тысяч артустановок на открытых площадках хранения. Машины десятилетиями ржавеют, что делает их непригодными к восстановлению. Поэтому РФ ищет на складах запчасти, в том числе и пушки к гаубицам. Один из аналитиков допускает, что только 2000 САУ и 2400 буксируемых гаубиц пригодны к использованию. Однако трудно оценить реальные показатели, потому что в РФ также есть склады времен Второй мировой с пушками Д-1 и М-30. Очевидной проблемой является сокращение количества орудийных стволов.

ВСУ заявляют об уничтожении более 10 тысяч артустановок, проект Oryx насчитал около 1000 установок. А другой OSINT-проект считает, что уничтожено 5500 пушек, потому что РФ быстро снимает технику со складов. Ожидается, что в 2025 году у РФ закончатся стволы и тогда надо будет полагаться на РСЗО, которые требуют больших запасов взрывчатых веществ.

Напомним, 20 марта Чехия анонсировала поставки Украине дополнительных артиллерийских боеприпасов.

Также СМИ писали, что Франция увеличит производство артснарядов в восемь раз или до 400 тысяч снарядов в год.