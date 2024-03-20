Ошибки "Арматы" и старость Т-72: может ли РФ создать танк Т-100 на основе забытого проекта

За основу для танка нового поколения, считают эксперты, российские инженеры, предположительно, могут взять наработки проекта модернизации Т-80 или "Объекта 640", который также известен как "Черный орел".

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Российский завод "Омсктрансмаш" принял решение возобновить производство основного боевого танка (ОБТ) Т-80. Специалисты этого предприятия еще в 1980-х намеревались существенно модернизировать машину, и теперь в российских СМИ начали поговаривать о создании основного боевого танка нового поколения, который может получить название "Т-100".

В материале от 20 марта российские пропагандисты пишут, что при создании новой машины инженеры могут использовать советские наработки по глубокой модернизации Т-80. Дело в том, что нынешний Т-90, который стоит на вооружении Вооруженных сил РФ, является идейным продолжением ОБТ Т-72. А для создания машины нового поколения могут взять именно Т-80, поскольку в СССР именно эта машина выделялась как самый дорогой и технологичный класс танков.

Таким образом российские разработчики могут достать из закромов решения 30-летней давности и интегрировать их в будущий Т-100.

Танк Т-80

Почему не "Армата"

Обозреватели Bulgarian Military в связи с появившимися слухами пишут, что в конце 1980-х годов "Омсктрансмаш" выступил с инициативой превратить Т-80 в футуристический танк, подобный его современнику Т-14 "Армата", который в настоящее время находится в ограниченном производстве на "Уралвагонзаводе". Танк нового поколения был разработан на основе концепции беспилотной башни и экипажа, надежно размещенного в бронированной капсуле.

Однако Т-14 очевидно оказался провалом российских разработчиков — машина так и не попала на украинский фронт, а эксперты справедливо и беспощадно критиковали "Армату".

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Поэтому наиболее амбициозная программа модернизации Т-80 потенциально может стать основой для создания танка нового поколения. Причем эксперты считают, что такое решение может оказаться более перспективным, чем совершенно новая конструкция Т-14, разработанная "Уралвагонзаводом".

Российский танк Т-14 "Армата"

Проект "Черный орел"

Еще одним "запыленным" проектом из 1990-х оказался российский танк Black Eagle, также известный как "Объект 640". Над ним работали специалисты Омского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Основной целью его создания было превзойти западные танки на поле боя и заменить устаревшие Т-80 и Т-72, которые активно использовались в российской армии.

Внешне корпус танка мало отличался от корпуса серийного Т-80У, но наиболее существенным отличием новой машины от Т-80 стала сварная башня принципиально нового типа. Башня имела большие углы наклона бронелистов, что значительно повышало защищенность экипажа. Кроме того, предполагалось установка 152-мм орудия, а в качестве силовой установки должен был выступать газотурбинный двигатель мощностью более 1500 л. с, который позволил бы увеличить удельную мощность танка до 30 л.с. на тонну.

Но в итоге танк остался на стадии прототипа, а все работы по нему были прекращены. Летом 2009 года поступила информация, что в связи с банкротством ОЗТМ вероятность принятия "объекта 640" на вооружение и начало его серийного производства практически равна нулю.

Прототип танка "Объект 640"

Выводы

Обозреватели отмечают, что пока неизвестно что именно российская танковая промышленность к 2024 году может добавить к танку, разработанному в 90-х годах прошлого века. Пока это всего лишь предположения, хотя и заслуживающие внимания.

Между тем, будущий Т-100 может быть создан на основе "объекта 640", включая использование композиционных материалов, динамической защиты и, возможно, даже интеграцию систем активной защиты.

Будущий танк может быть оснащен более мощным основным орудием, возможно, большего калибра или более совершенного гладкоствольного орудия.

Также могут быть усовершенствованы системы двигателя и трансмиссии, что приведет к улучшению соотношения мощности к весу, ускорению и маневренности. Не говоря уже о том, что потенциальное использование усовершенствованных систем подвески и цепей могло бы значительно повысить внедорожные характеристики танка.

Ранее сообщалось, что российские производители в феврале поставили очередную партию танков Т-80БВМ образца 2023 года для армии РФ. Данная модель представляет собой обновленную версию существующего танка Т-80 с изменениями под влиянием продолжающейся войны в Украине.