Россияне в Луганской области заставляют украинцев получать паспорта РФ новыми методами, — ОВА

По данным главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, без российского паспорта украинцам ограничивают доступ к коммунальным услугам.

Захватчики продолжают принудительную выдачу паспортов украинцам на временно оккупированных территориях. В частности, в Луганской области противник применяет новые подходы для того, чтобы заставить людей получать российские паспорта. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, без паспорта РФ жителям оккупированных территорий нет доступа к коммунальным услугам.

Согласно его заявлению, российские представители ввели запрет для сотрудников коммунальных служб в Луганске на проведение проверки счетчиков воды без предъявления владельцем дома российского удостоверения личности, страхового номера индивидуального лицевого счета и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Глава ОВА также отметил, что жители маленьких населенных пунктов временно оккупированной Луганской области неоднократно выражали недовольство из-за отсутствия или нерегулярности общественного транспорта между селами и районными центрами. Например, в Лутугино, населенном пункте, автобусы следуют из окрестных населенных пунктов всего один раз в неделю.

При этом в более крупные города попасть быстро и за доступную цену невозможно. Лысогор подчеркнул, что российские оккупанты не обращают внимания на проблемы местных жителей.

Напомним, что пенсионерам, проживающим на оккупированных территориях, предлагается единовременная выплата в размере 5 тысяч российских рублей со стороны оккупационных властей. Эти средства выдаются под видом "гуманитарной помощи", однако получение этой помощи предусматривает подписание избирательного бюллетеня.

Ранее сообщалось, что россияне заставляют выпускников в оккупации получать паспорт РФ, иначе угрожают не выдать аттестат. Россияне проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.