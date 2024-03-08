РФ принудительно "паспортизировала" на оккупированной территории более 4 млн украинцев

Глава Украинского института национальной памяти заявил, что война разделила украинское общество на четыре сообщества, между которыми существуют разрывы.

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Российская Федерация еще с 2014 года начала выдавать на временно оккупированных территориях Украины свои паспорта. Таким образом государство-агрессор различными способами заставило получить паспорт РФ более 4 млн украинцев. Об этом 8 марта заявил председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, пишет информагентство "Укринформ".

Дробович, выступая на международной конференции "Война и моральный кейс для будущего" во Львове, отметил, что большинство людей вынуждены были получить эти паспорта, потому что не имели бы медицины, образования, социального обеспечения, жилья.

Принудительная паспортизация украинцев

Центр национального сопротивления отмечает, что на временно оккупированных территориях продолжается давление на украинцев, которые не согласны получать паспорта страны-агрессора.

"Оккупанты начали подчеркивать, что с 1 июля все украинцы без паспорта РФ будут считаться иностранцами на родной земле. В этом случае им будет необходимо получить вид на жительство, который надо постоянно подтверждать. В то же время у них будут ограничены права, и они не будут иметь доступа к медицине, льготным программам, а также не будут иметь права на операции с собственным имуществом", — говорится в сообщении.

То есть фактически россияне шантажируют украинцев — чтобы изменить демографический состав захваченных регионов. Ранее сообщалось, что на Херсонщине оккупанты проводят "паспортные" рейды.

Напомним, по данным ЦНС, оккупанты забирают жилье даже у тех, кто получил паспорт РФ.

Раздел украинского общества — взгляд ученого

Глава УИНП заявил, что война разделила украинское общество на четыре сообщества, между которыми существуют разрывы.

"Первое и самое большое сообщество — это гражданские люди, которые "выбрали Украину и держат ее". Этос этого сообщества характеризуется не только жизнью под обстрелами, но и постоянным вопросом: "Что я могу сделать, чтобы мое сообщество устояло?". Так живут десятки миллионов украинцев", — отметил Дробович.

Второе сообщество, по его словам, — это военные. Его этос — это оборона страны.

Третьим сообществом глава УИНП назвал до 8 миллионов украинцев, которые вынуждены были покинуть страну, спасаясь от войны. Большая часть из них поддерживают два упомянутых сообщества.

Четвертое сообщество, по словам Дробовича, это те украинцы, которые оказались на временно оккупированной территории. Они не могут открыто проявлять поддержку Украины, но при этом должны искать способ оставаться самими собой. Они постоянно находятся под угрозой, их заставляют "паспортизироваться" и участвовать в псевдовыборах.

"Очевидно, это и есть контуры большого морального разрыва украинцев... Ведь понятие о добре и зле, повседневная жизнь, вопрос, как уберечь друг друга и нужно ли это делать, в этих сообществах разное. И соответственно, общественные практики разные", — добавил Дробович.

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Напомним, Фокус писал, что россияне в Мариуполе проводят "облавы" на местных и свозят спецназовцев.

Кроме того, пенсионерам, проживающим на оккупированных территориях, предлагается единовременная выплата в размере 5 тысяч российских рублей со стороны оккупационных властей. Эти средства выдаются под видом "гуманитарной помощи", однако получение этой помощи предусматривает подписание избирательного бюллетеня.